新华社北京4月14日电 2022年4月14日，国务委员兼外长王毅同越南外长裴青山通电话。

王毅表示，面对百年变局、世纪疫情和乌克兰危机交织叠加，中越作为同走社会主义道路的近邻，要发挥两党两国的政治优势，弘扬“同志加兄弟”的友好传统，既要办好我们自己的事，保持各自发展振兴势头，也要加强战略沟通，为维护地区和平稳定作出新的贡献。

王毅说，习近平主席已宣布中方年内将向东盟国家捐赠1.5亿剂新冠疫苗。中方愿继续向越方提供新冠疫苗、抗疫物资、特效药等抗疫支持，同时推动对越民生援助尽快落地。要加强边境联防联控，共同确保边境口岸人员和输华货物防疫安全。希双方加开跨境铁路班列，深化同西部陆海新通道对接，为越优质农产品输华铺设更加畅通的“绿色通道”。

王毅表示，当前南海局势在中国和东盟各国共同努力下保持总体稳定。唯恐南海不乱的恰恰是一些别有用心的域外势力。继续维护好南海和平局面，符合中越双方共同利益。要发挥好陆地边界谈判和海上三个工作组作用，推动北部湾湾口外划界和南海共同开发取得实质进展，避免采取使局势复杂化的单方面行动。今年是《南海各方行为宣言》签署20周年，要以此为契机，早日就“南海行为准则”达成一致，为南海长治久安提供更加坚实的保障，希越方为此发挥积极和建设性作用。

裴青山祝贺中方成功举办2022年北京冬奥会，预祝中共二十大圆满成功，表示越方一贯将对华关系视为对外政策的头等优先，愿同中方加强战略沟通，巩固政治互信，深化互利合作，推动越中全面战略合作伙伴关系不断发展。越方感谢中方为越方抗疫提供大力支持，理解、尊重中方防疫政策，希继续采取灵活有效措施保障两国防疫安全和口岸通畅。在国际和地区形势复杂演变的背景下，越方愿同中方共同努力，落实《南海各方行为宣言》，早日达成实质、有效的“南海行为准则”，维护南海和平稳定。希双方三个海上工作组磋商取得实质性进展，优先推进北部湾湾口外划界。

双方就乌克兰问题交换意见。王毅说，乌克兰问题再次让亚洲国家认识到维护和平稳定弥足珍贵，沉迷集团对抗后患无穷。美国试图通过强推“印太战略”，制造地区紧张，挑动对抗对立，将严重损害本地区得来不易的和平发展局面，严重侵蚀以东盟为中心的地区合作架构。我们不能让冷战思维在本地区回潮，不能让乌克兰悲剧在身边重演。中越都是社会主义国家，中方愿同越方加强团结合作，抵御外部风险，应对好乌克兰危机对本地区的外溢影响，为维护地区和平稳定大局发挥积极作用。

裴青山表示，越方欢迎中方为劝和促谈、结束冲突、防止人道主义危机作出的贡献。越方主张应遵守联合国宪章和国际法，在尊重各方合法权益基础上寻找解决分歧的长久办法。越方立场同中方有很多相似之处，希继续就乌克兰问题同中方保持沟通。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 03 版）

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