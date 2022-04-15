本报记者 刘 融 莽九晨

在朝鲜平壤市寺洞区，坐落着一座远近闻名的农场——将泉蔬菜专业合作农场。进入该农场，可以看到一排排崭新的房屋和温室大棚。走进一间专门种植黄瓜的温室大棚，刚成熟的黄瓜顶花带刺，十分鲜嫩。农场员工朴明心向记者表示：“这里的黄瓜没有打过农药，也没有使用过化肥，味道非常好。”

朴明心说，目前该农场有约3000人，其中约1400人是农场员工。“我们的农场按照国家指令进行生产，收获时平壤市会派人来进行采购。农场到年底时会对一年的收获进行分配，包括实物和现金。”

朴明心介绍，朝鲜劳动党总书记金正恩曾先后两次视察将泉蔬菜专业合作农场。目前，该农场已经发展成为朝鲜国内大棚蔬菜生产的典型单位、全国性样板农场。

近年来，朝鲜注重改善民生，推出多重措施，努力提升民众的生活质量。在各地兴建农场，就是其中一项重要工作。

据朝中社报道，咸镜南道咸州郡连浦温室农场建设奠基仪式于今年2月中旬举行，连浦温室农场建设工程是朝鲜劳动党八届四中全会指定的今年最重要的建设项目之一。建成后的连浦温室农场将成为朝鲜规模最大、现代化水平最高的温室农场，该农场周边还将修建1000套住房、学校、文化会馆等综合服务设施，最终形成一个具备数万吨生产能力的蔬菜生产基地和配套齐全的农场区。

为改善和丰富民众的饭桌，朝鲜不断加强国家对粮食生产的掌握和科学技术指导，制定农业发展前景规划，调整农作物种植部署，扩大早熟品种面积；改建畜产基地，把有利于发展畜产的郡转变成为畜产郡，尤其在全国范围内增加牛羊数量，发展奶制品加工技术，切实保障产品质量，增加肉类、蛋类、奶制品产量；广泛推广优良水果品种，一年四季向民众提供新鲜水果和各种水果加工品；推进渔业发展，增加鱼类产量，搞好鱼类养殖，生产各种海鲜加工品，有计划地做好水产资源保护管理，积极探索提高水产品生产的途径等。

朝鲜还一直大力鼓励各地和企业增加大众消费品生产。朝鲜轻工业省努力保障消费品生产所需的原材料供应和各轻工业工厂的满负荷运转。地方轻工业工厂加快技术改造，充分调动原料，循序渐进推动日常消费品生产工作。如朝鲜平安北道经常安排举办大众消费品展，广泛宣介并推广先进单位的经验。新义州市内的工厂不断扩大消费品品种，力求使民众生活更加便利。

与此同时，为改善民众的居住条件，朝鲜各地住宅建设工程也在如火如荼地进行。根据2021年1月举行的朝鲜劳动党第八次代表大会通过的决议，朝鲜建设部门在新的五年计划期间的主要任务是，大规模推进住宅建设等基建项目，给人民提供更加文明的生活条件，改善国家面貌。今年年初，朝鲜各地已开始推进建设工程的筹备工作。如平安北道提出在新义州市建设更多住宅的目标；黄海南道动员所有城市设计力量拟定多个市、郡住房建设方案等。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)