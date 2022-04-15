本报记者 赵益普

再次在尼泊尔首都加德满都采访尼总统班达里，还没等记者开口，她先说道：“我记得你，2019年习近平主席访问尼泊尔前，你采访过我。中国是尼泊尔的好朋友，我愿意回答人民日报的一切问题。”

在随后的两个多小时采访中，班达里回顾了她同习近平主席的多次会面与沟通，表示尼泊尔人民很自豪有习近平主席和中国这样的好朋友，两国间“跨越喜马拉雅的友谊永远坚如磐石”。

中尼两国始终守望相助、共克时艰。让班达里记忆犹新的是2021年5月，尼泊尔疫情形势严峻。“当时我和习近平主席通了电话，告诉他尼泊尔疫苗紧缺。习近平主席对我说，中方会向尼方提供急需的医疗物资设备和疫苗，同尼方分享疫情防控和诊疗经验，继续为尼方抗疫提供力所能及的支持。那次通话我们聊了整整45分钟，习近平主席就像兄长一样无微不至地关心我们。”班达里对记者说。

中国政府很快就为尼泊尔送去了急需的新冠疫苗和医疗物资设备，“习近平主席和中国人民雪中送炭，挽救了很多尼泊尔人的生命。”班达里感叹，中国的仗义之举令尼全国深受感动，有这样的好朋友，“尼泊尔敢于面对任何困难”。

“习近平主席是一位真诚的朋友。”班达里表示，自己同习近平主席多次会晤、通话和信函往来，保持着密切联系和真挚的友谊，“高山阻隔、语言不通也无法阻挡”。

班达里回忆起2019年习近平主席对尼泊尔进行国事访问时的情景。抵达当天，班达里偕女儿乌莎赴机场迎接。“记得习近平主席走下舷梯时，我女儿向他献花，我们就像迎接家人一样欢迎习近平主席。尼政府几乎所有的高级官员都到机场迎候。”班达里说，习近平主席来访对尼泊尔意义非凡，尼全国上下都非常重视，“在那次历史性的访问中，习近平主席和我共同宣布，双方将建立尼中面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系”。

在班达里的书架上，尼泊尔文版《习近平谈治国理政》第一卷和第二卷格外醒目。班达里表示，这套书涉及中国共产党治国理政的各个方面，习近平主席坚持人民至上、以人为本，大力推进脱贫攻坚、基础设施建设、生态文明建设等事业发展，受到中国老百姓的支持和爱戴。同时，他提出的构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议也为全球治理和发展描绘了蓝图。

“习近平主席是世界上最有影响力的领导人之一。在他的领导下，中国各领域发展取得了非凡成就，国际影响力日益增强。”班达里告诉记者，1995年开始，她先后4次访华，足迹遍布西藏、北京、深圳、上海、西安等地。她看到，中国有现代化的大都市，也有自然风光旖旎秀丽的乡村。近年来，在中国共产党的坚强领导下，中国发展更加均衡、协调和可持续，“每一次中国之行都有很多有趣的故事，都给我留下了美好的回忆，我对中国的喜爱三天三夜也说不完”。

高耸入云的珠穆朗玛峰见证了中尼两国的友好交往历史。中尼建交67年来，在两国领导人的精心指导和悉心呵护下，一代代致力于中尼友好的人士“勇攀高峰”，有了今天中尼关系繁荣发展的局面。班达里表示，尼中山水相连、世代友好，彼此的信任和友谊久经考验。尼方感谢中方多年来给予的大力支持和帮助，将坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，绝不允许任何势力利用尼领土从事任何反华活动。尼泊尔支持共建“一带一路”倡议，期待同中方加快构建跨喜马拉雅立体互联互通网络，这是改善尼基建面貌的机遇。“希望我们继续努力，将尼中友谊继续推向新高度。”班达里说。

（本报加德满都电）

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)