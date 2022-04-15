【环球时报记者 邢晓婧 刘欣 王盼盼】“杰克的‘对华鹰派’巢穴”——美国“政治”网站13日以此为题发文，引述美国政府多位官员的话披露称，美政府内部的对华鹰派中心就是由杰克·沙利文领导的白宫国家安全委员会。沙利文为国家安全委员会储备了多名“鹰派”人物，主张对中国采取对抗性路线。而据《环球时报》记者了解，俄乌冲突爆发后，被西方媒体广泛传播的多个涉华谣言，都出自白宫国安会。

报道点名国安会多名“对华鹰派”成员：中国事务主任拉什·多希（中文名为杜如松）和朱利安·格维茨；国家技术与国家安全高级主任塔伦·查布拉；国际经济与劳工部高级主任珍·哈里斯；中国事务高级主任劳拉·罗森伯格。这5人均曾出版批评中国的书籍或发表涉华文章、言论。“政治”网站称，罗森伯格的上司、国安会印太事务协调员坎贝尔“可能是他们中最大的对华鹰派”。去年春天，坎贝尔宣称美国与中国“接触时代已经结束，主导模式将是竞争”。

“政治”网站称，国安会对中国的明显敌意已引起内部紧张。拜登政府内的一些官员，如气候特使克里和商务部长雷蒙多，认为与中国的合作对于应对气候变化和改善全球经济都很重要。“国安会目前是白宫内最有影响力的办公室之一。”报道称，沙利文认为，外交政策必须与国内政策交织在一起，其口号是“为了中产阶级的外交政策”。“据几位政府官员称，白宫其他部门有时会将本部门的提案构想为‘对中国的反击’，以便提案能够更快在国安会获得通过。”

对此现状，“政治”网站引述国安会前官员的话称，该部门的强硬做法将适得其反。在奥巴马第二任期中担任国安会中国大陆、台湾和蒙古国事务主任的瑞安·哈斯在 2021 年的一本书中写道，“美国削弱中国的努力正在伤害自己”，“夸大中国的实力会引起焦虑，焦虑会产生不安全感，导致过度反应，继而做出破坏美国自身竞争力的糟糕决定”。

俄乌冲突爆发后，《纽约时报》在2月25日和3月2日两次刊文援引“美国匿名高官”透露的消息，称中方“在俄对乌军事行动前就已了解俄方计划和意图”，“要求俄方在北京冬奥会结束前不要采取行动”。据《环球时报》记者从多个消息源了解的情况，该文中的所谓“匿名高官”就来自白宫国安会。

外交学院国际关系研究所教授李海东告诉《环球时报》记者，国安会可说是美国总统的个人安全顾问团队，通常只有深得总统信任并与总统关系亲密的人才能加入。其主要职能是为总统提供政策建议，人员的准入门槛高，规模非常有限，运作中往往会根据不同地区或不同议题进行职位设置。相较于国务院、国防部等政府部门，国安会对总统的决策有着巨大影响力。

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