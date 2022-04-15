美国和澳大利亚突然表现出来的“热情”，让太平洋岛国所罗门群岛有些招架不住。澳大利亚国际发展和太平洋事务部长舍舍利亚12日“罕见”出访所罗门群岛，此前已经有两名澳高级情报官员访问了该国。与此同时，美国海军陆战队司令，正在澳大利亚访问的美国议员也轮番对所罗门群岛发出警告，据称白宫负责印太事务的最高级别官员坎贝尔还将很快“登门造访”。

美澳的真实意图已经路人皆知——破坏上个月所罗门群岛与中国草签的安全合作框架协议。去年11月所罗门群岛首都爆发骚乱，造成严重经济损失，该国更加意识到要加强自身警察能力建设，积极推动对外安全合作多元化，决定扩大和深化与多国的安全伙伴关系，中国是其中之一。

中所安全合作协议，是两个主权独立国家在平等、相互尊重和互利共赢基础上开展的执法和安全合作，符合国际法和国际惯例，并不针对任何第三方，也不具有任何军事色彩。对此，任何其他国家无权干涉。美澳联手施压所罗门群岛 “不要签署与中国的安全合作协议”，不但是对其内政的粗暴干涉，也是对该国整体性的巨大侮辱。他们没有说出来的潜台词是，所罗门群岛不该有自主的权利，也缺乏这样的能力。

美国参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯在澳大利亚大谈“自由和开放”，呼吁人们有权利“自由选择”，但就是不允许所罗门群岛拥有这样的自由。在他们眼里，完全依附于美澳、甚至隔绝于世界，这才是所罗门群岛唯一的“自由选择”。梅嫩德斯还恐吓所总理索加瓦雷，如果他推进与北京的安全合作协议，中国将成为所罗门群岛的“主人和管家”。这句话恰恰是华盛顿与堪培拉政治精英内心世界的投射，正是他们一直以太平洋岛国的“主人和管家”自居，才以己之心度人之腹。

更准确地说，美国是“主人”，澳大利亚是“管家”，而太平洋岛国被当成“主人”授权“管家”分管的“后院”。而自诩为“主人”的华盛顿，对这个面积2.84万平方公里、人口60万的太平洋岛国已经“遗忘”很久了。当所罗门群岛因气候变化而面临生存危机时，当它因种族冲突陷入动荡时，华盛顿熟视无睹，堪培拉态度敷衍，美国在所罗门群岛的大使馆已经关闭了29年。

但当所罗门群岛与中国建交，并且与中国的关系日益密切，特别是草签了安全合作协议之后，堪培拉和华盛顿突然发现了这个国家的“战略意义”，于是美澳官员几乎踏破了所罗门群岛的门槛。这说明了什么？说明堪培拉和华盛顿根本不关心所罗门群岛的生存与安全，它们真正在意的是其地缘政治价值，这种价值在它们将中国视为“战略竞争对手”之后凸显了出来。

华盛顿在对华博弈的滤镜下，处处看到的都是对抗和所谓的“势力范围”。通过炒作“军事基地”等子虚乌有的话题渲染“中国威胁论”，为美国谋求霸权寻找理由和借口，排挤甚至不允许中国的身影出现在南太地区，这也是美国所谓“印太战略”的要义所在。而作为华盛顿的“管家”，堪培拉这次更是蛮横地干涉中所安全合作协议，同时又表示要给所国“拨款”1.6亿澳元。不得不说，堪培拉把华盛顿“大棒加胡萝卜”的手段学得有模有样，也学了它的傲慢与居高临下。

只是美澳始终没想明白，为什么用了这么大力气去打压，却就是掐不灭这些国家想要与中国发展合作的意愿？根本原因就在于中国与这些国家的合作，是从相互尊重、平等互利出发的，是着眼于两国老百姓福祉的，是没有任何附加政治条件的。对于过去从来没正眼看过这些国家的美澳来说，这个道理它们恐怕永远都不愿懂，但浩荡的历史潮流将教会他们。

(责编：胡永秋、杨光宇)