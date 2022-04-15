新华社北京4月14日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部14日发布消息说，俄黑海舰队“莫斯科”号导弹巡洋舰已无明火，该舰仍保持浮力，主要导弹武器未受损。乌克兰副总理韦列修克14日说，乌俄当天进行了第四次交换扣押人员行动。

——俄罗斯国防部14日发布消息说，“莫斯科”号导弹巡洋舰上目前已无明火，弹药已不再爆炸。该舰仍保持浮力，主要导弹武器未受损，舰员已被疏散至附近舰船上，俄海军正采取措施将“莫斯科”号拖回港口。火灾原因还在进一步调查中。

——乌克兰副总理韦列修克14日在社交媒体上说，乌俄当天进行了第四次交换扣押人员行动，乌方共有30人获释，包括5名军官、17名士兵和8名平民。

——俄罗斯布良斯克州州长博戈马兹14日在社交媒体上说，乌克兰军用直升机当天袭击了布良斯克州克利莫沃镇，造成两栋居民楼损毁和人员受伤，伤者正在接受救治。俄联邦侦查委员会当天也发表声明说，乌克兰武装力量的两架直升机非法进入俄领空并袭击了克利莫沃镇居民楼。俄侦查委员会已针对袭击刑事立案。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫14日对媒体说，目前尚无关于俄乌总统会晤的新消息。俄总统普京原则上从未拒绝同乌总统泽连斯基举行会谈，但此前必须准备好相关文件文本。

——俄总统普京14日说，在当前俄能源出口交付过程中，“不友好”国家和地区的银行正拖延转账支付。他说，转向使用卢布进行能源结算、逐步摆脱美元和欧元是俄既定任务。西方国家试图排挤俄能源供应商，并寻找替代能源供应来源，这将不可避免地影响世界经济。

——乌克兰武装部队总参谋部14日在社交媒体上说，截至14日，俄军在对乌作战中损失人员1.99万人，损失坦克753辆、装甲车1968辆、火炮系统366套、防空系统64套、固定翼飞机160架、直升机144架、机动车辆1437辆、舰船/巡逻艇7艘、燃油运输车76辆、战术无人机134架。

——俄国防部发言人科纳申科夫14日通报，在马里乌波尔的军事行动中，13日夜又有134名乌克兰军人投降。俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌军131架飞机、104架直升机、448架无人机、245套防空导弹系统、2179辆坦克及装甲车辆、944门野战火炮和迫击炮、2088辆特种军用车辆。

——芬兰政府13日公布了一份最新国家安全报告，这份报告被视为芬兰考虑是否申请加入北约的基础。芬兰议会将于下周就这份报告展开辩论。

——俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫14日在社交媒体上说，若瑞典和芬兰加入北约，北约同俄罗斯的陆地边界长度将大幅增加。俄将加强其西部边界防御，届时波罗的海区域无核化地位将无从谈起。

——美国国防部副部长希克斯13日召集8家美国主要军火商代表举行会议。希克斯在会上说，美方要确保实现向乌克兰提供关键武器、加强美军备战能力、支持美国盟友和伙伴增强防御能力三大目标。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、李铭、陈静、邓仙来、徐谦、李奥）

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