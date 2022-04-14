人民网开罗4月13日电 （记者周輖）拉巴特消息：由中国驻摩洛哥使馆、拉巴特中国文化中心和摩洛哥体育发展协会共同举办的 “一起向未来”——中摩奥运故事分享会暨奥林匹克运动展日前在拉巴特中国文化中心揭幕。中国驻摩洛哥大使李昌林，摩洛哥首位奥运冠军、国际奥委会执行委员会成员纳瓦尔，摩洛哥奥委会副主席拉赫鲁，以及参加2022年北京冬奥会、残奥会的摩洛哥运动员，摩洛哥文化体育界人士、在摩中资企业负责人和媒体记者等共120余人出席活动。

李昌林在分享会上表示，在新冠肺炎疫情形势下，中国全力以赴，克服困难，成功举办了一届简约、安全、精彩的冬奥会。奥运会推动中国持续扩大对外开放，加快了融入世界的脚步，为促进中外人民友好交流和相互了解提供了平台。与此同时，中国奥林匹克运动取得了长足发展，为冬季运动在全球推广带来深远影响，奥运会也为建设“健康中国”提供了强大动力。

纳瓦尔在发言中讲述了赴华出席北京冬奥会的难忘经历，盛赞北京冬奥会在赛场内外创造多项历史纪录，在竞赛水平、性别平衡、场馆利用、科技运用、媒体转播等方面均取得了重大突破。

拉赫鲁称赞北京举办的两届奥运会精彩绝伦，有力推动了大众体育的普及和发展。并同现场观众分享了推动联合国大会设立“体育促进发展与和平国际日”的经历。

随后三名嘉宾围绕北京冬奥会印象、中摩体育发展成就、奥林匹克运动精神等主题进行了深入交流和热烈讨论。分享会后，到场嘉宾共同为“一起向未来”奥林匹克运动展剪彩揭幕。

此次展览共收集了自1952年赫尔辛基奥运会至2022年北京冬奥会的68件展品，囊括奥运火炬、奖牌、海报、旗帜、制服、纪念品、申奥宣传材料等不同类型。此外，展厅还设置了乒乓球、射箭、跨栏等趣味运动设施让观众体验运动的乐趣。

据了解，展览将从4月6日持续至6月23日，向摩洛哥所有民众开放，针对摩体育俱乐部、学校等机构还将组织专场活动。

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