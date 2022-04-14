本报记者 邵世均

巴西政府近日宣布，将生物甲烷投资纳入基础设施发展特别激励计划，免除相关项目在购买机械设备、组件和建筑材料上的税收。

巴西是世界最大的甘蔗生产国，在生产糖和乙醇等的甘蔗加工过程中可产生丰富的沼气资源。生物甲烷特性和使用条件与天然气类似，由沼气提纯制取，可代替化石燃料用于供热、发电及运输等领域。巴西一家能源公司负责人若朗表示：“政府部分税收的免除，预计将使投资建厂生产生物甲烷的成本降低10%，将进一步加速行业投资，延续发展势头。”

除了减税降费，巴西环境部近日推出倡议，鼓励城市和农村地区利用有机废物产生的沼气，将其转化成生物甲烷为汽车提供燃料。巴西环境部长若阿金·莱特表示：“把来自养殖场、甘蔗加工厂和垃圾填埋场的垃圾转化为生物甲烷，可以为卡车和公共汽车等交通工具提供动力。在当前石油价格上涨的背景下，此举有助于降低运输成本。”据介绍，巴西国内已有超过500辆以生物甲烷为动力的卡车。随着货运部门对新技术需求的上升，预计未来几年这一数字还将大幅增加。

近年来，生物甲烷能源在巴西快速发展，仅去年一年就有45家生产生物甲烷的新工厂落成，生物甲烷产量增加37%，日产量大约40万立方米。巴西政府还计划拨款70亿雷亚尔（1元人民币约合0.74雷亚尔），在圣保罗、南里奥格兰德、马托格罗索等6个州建设和运营25家生物甲烷生产工厂，创造至少6500个工作岗位。巴西媒体称，在新措施的带动下，预计到2027年，巴西生物甲烷日产量将达到230万立方米，提升5倍多，可以满足90万辆轿车一年的能源需求，并将减少碳排放近200万吨。

当前，巴西30%的柴油依靠进口，同时通过管道每天从邻国玻利维亚进口约3000万立方米的天然气。当地媒体认为，政府出台的一系列鼓励措施，有助于促进生物甲烷的生产和可持续利用，不仅为天然气管道尚未铺设的内陆地区居民带来极大便利，还可以减少对化石燃料的外部依赖，推动绿色发展。

（本报巴西利亚电）

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)