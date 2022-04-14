本报记者 李志伟

近日，美国一份研究报告指出，由于新冠肺炎疫情肆虐，美国人均预期寿命过去两年连续下降。该研究报告第一作者、科罗拉多大学社会学家瑞安·马斯特斯认为，包括不平等加剧、系统性种族主义以及经济无保障等社会因素，导致美国人均预期寿命疫情期间急剧下降。

这份研究报告由科罗拉多州、弗吉尼亚州和华盛顿特区的公共卫生专家撰写。报告显示，2019年美国人均预期寿命为78.86岁，2020年这一数据急剧下降至76.99岁，2021年继续下降至76.6岁。“这些都是历史上罕见的下降”。

报告通过横向比较发现，在统计的20个富裕国家中，过去两年美国人均预期寿命下降幅度最大。其他19个富裕国家人均预期寿命在2020年略有下降之后，在2021年均有所增长。美国是唯一一个连续两年均出现下降的国家。报告作者之一、美国城市研究所高级研究员劳丹·阿伦说：“美国与其他同等收入国家之间的预期寿命差距现在超过了5岁，这令人难以置信。”

分析指出，这一研究凸显了美国应对疫情方面的诸多问题。《时代》周刊网站报道称，疫情期间，无法得到医疗救治的问题在美国医疗机构普遍存在：急救室人满为患；救护车找不到可以实施急救的重症监护室；医护人员极度短缺；医院为应对新冠肺炎患者激增被迫推迟其他非紧急手术。美国有线电视新闻网援引专家的话说，这是美国应对疫情不力带来的后果。

因医疗卫生体系中的种族不平等，美国少数族裔在疫情初期受影响最为严重。报告显示，2020年美国非洲裔、拉美裔的预期寿命分别下降了3.22岁和3.7岁，而白人预期寿命则下降1.38岁。《华盛顿邮报》指出，2020年美国拉美裔、非洲裔民众预期寿命降幅超过了二战期间的历史性降幅。少数族裔预期寿命下降幅度比白人要明显得多，反映出新冠病毒“对有色人种造成的不呈比例的影响”。

报告还显示，2021年预期寿命下降主要体现在美国白人群体。该报告的作者分析说，在白人人口比例高的一些州，人们对疫苗的排斥态度、反防疫措施行为，可能是这一形势逆转的一个原因。

《华盛顿邮报》指出，美国人均预期寿命趋势是社会、经济、医疗和政治等多重因素共同作用的结果。过去10年，一个明显的因素是毒品过量危机，这主要是由于阿片类药物泛滥造成的，这影响了美国人的预期寿命。

当前，美国国内政治极化现象日趋严重，导致防疫被政治化，部分政客屡屡发表反科学、反常识言论，大量民众被虚假信息误导。美国耶鲁大学公共卫生学院流行病学家格雷格·贡萨尔维斯说，美国不顾一切地想将疫情抛诸脑后，“这促使我们决定放弃个人和社区层面的基本防护，将我们所有人都置于危险的境地”。美国普林斯顿大学人口统计学家诺琳·戈德曼表示，美国人均预期寿命下降的数据让她“感到难以置信，美国在这场疫情中表现得十分糟糕”。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 17 版）

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