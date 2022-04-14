本报记者 肖新新

日前，沙特阿拉伯石油公司（以下简称“沙特阿美”）与中国建筑材料科学研究总院共同创立的“非金属材料创新中心”在北京落成。该中心致力于研发先进的复合型建筑材料并加速其应用，打造更加可持续的建筑解决方案。“我们希望该中心能为推动中国低碳基础设施建设发挥作用，为中国实现‘双碳’目标提供助力。”阿美亚洲总裁安沃·何加齐表示，截至去年10月，沙特阿美在中国开展的原油海运业务已走过30年历程，“在绿色低碳领域，相信未来我们会有更多机会与中国开展合作”。

参与能源投资建设 深化互利共赢合作

1991年10月1日，沙特阿美第一艘满载阿拉伯轻质原油的油轮抵达中国。从此，沙特阿美开始稳定、安全、可靠地向中国客户供应原油。目前，中国已成为沙特阿美在全球最大的单一市场。

在去年3月举办的中国发展高层论坛上，沙特阿美总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔表示，沙特阿美与中方长久以来形成的互惠关系弥足珍贵。未来，沙特阿美将与中国合作伙伴一道，继续为推动中国的繁荣发展贡献力量。

沙特阿美积极参与中国能源领域投资建设。目前，沙特阿美已与中国企业建立了炼油化工合资企业，并与中国石化合资，在中国9座城市建设了上千个加油站。

2020年6月，沙特阿美正式完成收购该国石油化工巨头沙特基础工业公司70%的股份，加速了沙特阿美下游战略的推进，使其成为全球主要石化产品生产商之一。何加齐表示：“我们的战略、体量以及不断扩展的产品组合，完全支持我们为中国提供务实、全面的能源解决方案。”

2019年，沙特阿美与中国北方工业集团、辽宁盘锦鑫诚集团合资成立华锦阿美石油化工公司。今年3月，沙特阿美决定通过华锦阿美石油化工公司参与中国东北地区大型炼油化工一体化联合装置的开发。此次联合装置项目包括原油加工能力达每日30万桶的炼油厂和乙烯蒸汽裂解装置等，预计将于2024年投入运营。

沙特阿美还积极参与共建“一带一路”。在沙特，沙特阿美与中国石化携手，在红海沿岸成立延布阿美中石化炼油公司，从2014年起共同生产优质的运输燃料和高价值的炼制产品。去年9月，中国宝山钢铁股份有限公司与沙特阿美签署谅解备忘录，规划在沙特建设一座钢板厂。

广泛开展研发合作 助力实现“双碳”目标

作为世界领先的一体化能源化工企业，近年来，沙特阿美围绕应对气候变化和绿色低碳发展开展积极行动，建立起了全球研发中心网络。

2015年，沙特阿美北京研发中心成立。通过该中心，沙特阿美与中国的科研院所和企业开展广泛合作，涉及地球物理、地质学、油藏工程、可持续交通等多个领域。目前，沙特阿美正与清华大学联合测试一项技术——原油催化直接制化学品工艺，应用这一尖端技术，可以淘汰或简化传统工艺，减少化学品碳足迹，并降低其生产成本。

去年4月，第二届世界内燃机大会上展示了一款能够基本实现近零排放的重型卡车。该卡车采用了由沙特阿美与清华大学、一汽动力和山东京博石化的合作研发成果，通过协同优化燃料、发动机和车辆的排气系统，基本实现近零排放。这项技术可助力改善空气质量，惠及公共卫生事业。

此外，沙特阿美正在加快研发蓝氢、蓝氨等低碳产品的步伐，同时不断扩大天然气业务，与中国合作伙伴在合成燃料等新领域开展合作。“推动产业减排，是应对气候变化的重要方式。”何加齐说，沙特阿美正按4R原则（减少碳排放Reduce、碳的再利用Reuse、碳回收Recycle和碳消除Remove）积极推行碳循环经济。“我们希望通过与中国合作伙伴进一步深化合作，推进新燃料研发和能源效率提升，助力中国‘双碳’目标的实现。”

积极履行社会责任 促进沙中交流合作

沙特阿美积极推动沙中两国在就业、培训、奖学金和社会项目等方面进行密切合作，助力两国关系实现更大发展，巩固两国之间的深厚友谊。

目前，沙特阿美已在辽宁、福建和云南三省资助建立3所希望小学，致力于帮助贫困儿童完成中学教育，并为其艺术美育课程捐赠设备。2018年至2021年底，沙特阿美在中国11个省份和地区为超过6000名贫困儿童提供免费体检，帮助100多名重症儿童接受治疗。

2017年7月，沙特阿美赞助的厦门大学能源环保创新大赛正式启动。该项目在清洁能源、可持续发展与温室气体减排等领域为有志青年提供学习实践机会。项目实施过程中，沙特阿美安排专业技术指导，帮助学生将创意转化为惠及当地社区的可持续解决方案。2021年7月，沙特阿美联合公益基金在厦门启动“小手拉大手”教育公益项目。项目为期12个月，旨在推广可持续的生活方式，让儿童及其家庭认识到垃圾回收的重要性。

“从社区健康项目到关键产业投资，从奖学金设置到沙中留学交换项目，再到重大科研合作，沙特阿美与中方的合作与交流早已不再局限于能源领域。我们对双方已建立的互利共赢友好关系感到自豪，期待与中国合作伙伴共创美好未来。”何加齐说。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)