本报北京4月13日电 （记者王海林）4月12日至13日，中国金砖国家事务协调人、外交部副部长马朝旭主持召开2022年金砖国家协调人第二次会议。俄罗斯、印度、巴西、南非金砖国家事务协调人及中方有关部门代表参会。

马朝旭表示，当前，世纪疫情同百年变局叠加共振，国际格局加速演变，世界经济复苏任重道远，实现2030年可持续发展目标面临新的风险挑战。作为新兴市场和发展中国家的代表，金砖国家应该起而行之，深化战略伙伴关系，发挥局势“稳定器”、发展“加速器”的作用，为维护公平正义贡献金砖方案，为全球市场稳定注入金砖力量，为携手抗击疫情构筑金砖防线，为国际发展合作提供金砖动力。

马朝旭介绍了今年以来金砖国家在政治安全、经贸财金、公共卫生、可持续发展、人文交流、机制建设等重点领域取得的合作进展，以及关于今年金砖国家领导人会晤筹备工作设想，强调中方作为今年金砖国家主席国，期待同金砖伙伴一道，继续加强沟通协调，深化务实合作，确保领导人会晤取得成功。

各国代表高度赞赏中方作为主席国发挥的领导作用，对今年金砖各领域合作取得的成果和进展予以充分肯定，表示将继续支持中方主席国工作，共同推动金砖“中国年”取得丰硕成果。各方强调，当前全球面临疫情肆虐、经济复苏乏力、乌克兰危机等多重挑战。金砖国家应该进一步加强团结协作，为完善全球治理、促进经济复苏、落实2030年可持续发展目标和抗击疫情作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 02 版）

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