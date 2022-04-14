本报记者 李志伟

近日，财政部、国务院发展研究中心与世界银行共同发布《中国减贫四十年：驱动力量、借鉴意义和未来政策方向》报告。报告梳理了中国减贫的主要成就，总结了中国减贫经验对其他发展中国家的借鉴意义。世界银行中国局局长芮泽接受本报记者专访时表示，按照世界银行每人每天1.9美元的全球绝对贫困标准衡量，中国在1981年至2018年间减少的贫困人口数量占到同期全球减贫人数的近75%，“中国减贫事业取得非凡成就。”

“中国的减贫故事是一个有关经济增长和转型的故事，改革开放是中国减贫故事的开端。”芮泽表示，保持经济持续快速增长是中国解决贫困问题的主要驱动力，高储蓄和高投资率、大量基础设施投资、健全的宏观经济政策、良好的治理等为中国减贫提供了支持。此外，中国实行有针对性的精准扶贫政策，各部门协调一致推进减贫工作。“在我看来，中国的减贫故事是一个非常有说服力的发展故事。”

近几年，芮泽经常到中国农村地区访问，与当地扶贫工作组沟通交流。“我曾到访一个中国的少数民族村庄，那里有一位来自大城市的年轻工程师，已经在当地工作了3年。为更好与群众交流、开展减贫工作，他努力学会了当地方言。”这令芮泽印象深刻，“在中国农村，我看到很多人都在尽心尽力改善当地民众的生活”。此外，中国专门建立了扶贫开发信息系统，为贫困户建档立卡，“这是实施精准扶贫政策的重要方式，明确了贫困户的相关信息，非常有针对性”。

中国提出实施乡村振兴战略，坚持人与自然和谐共生。芮泽对此高度评价：“我在贵州品尝了醇香的有机绿茶，在广西参观了‘稻渔共生’示范基地。这些是很好的尝试，为农村发展探索了新道路。”

芮泽非常关注中国推进共同富裕。他表示，发展都是为了提高民众的生活水平，“中国成功解决绝对贫困问题，人们的医疗保健、教育、住房、供水和环境卫生条件也得到大幅提升”。

芮泽认为，中国的减贫经验对其他发展中国家具有借鉴意义。中国有许多很好的实践案例，包括如何利用基础设施投资创造就业，如何帮助农民实现生产现代化，以及如何在乡镇企业中激发创新活力等。

（本报华盛顿4月13日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 02 版）

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