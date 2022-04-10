新华社纽约4月9日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基9日表示，乌克兰别无选择，只能与俄罗斯总统普京进行谈判。英国首相约翰逊同日到访乌首都基辅，表示将尽力提供乌克兰所需的经济和军事支持。

——泽连斯基9日在接受德国媒体采访时说，现在乌克兰别无选择，只能坐在谈判桌前。俄罗斯没有其他人能够阻止这场战争，只有普京能决定这场战争何时结束。

——约翰逊9日在同泽连斯基共同举行的新闻发布会上说，英国及其合作伙伴将继续加强对俄罗斯的制裁，并尽力提供乌克兰所需的经济和军事支持。英国计划开放与乌克兰的贸易并帮助乌排雷。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫9日通报说，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军127架固定翼飞机、98架直升机、428架无人机、2037辆坦克及装甲车辆、229台多管火箭炮、886门野战火炮和迫击炮、1941辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社9日援引乌地方军事管理部门的消息报道，俄军夜间持续向哈尔科夫、顿涅茨克、卢甘斯克和赫尔松地区开火，乌方正在疏散当地居民。

——乌克兰经济部副部长卡奇卡9日表示，俄罗斯对乌克兰的军事行动将影响约25%的世界粮食贸易，并将产生严重后果，包括粮食尤其是小麦供应减少以及粮食价格上涨。此外，乌克兰港口遭到封锁，俄罗斯对本国粮食和化肥出口施加限制，这也将对未来世界粮食产量和价格产生影响。（参与记者：李铭、李东旭、华迪、黄河）

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