人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

最新动态：泽连斯基说只能选择与普京谈判 英国首相约翰逊访问乌克兰

2022年04月10日07:23 | 来源：新华社
小字号

新华社纽约4月9日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基9日表示，乌克兰别无选择，只能与俄罗斯总统普京进行谈判。英国首相约翰逊同日到访乌首都基辅，表示将尽力提供乌克兰所需的经济和军事支持。

——泽连斯基9日在接受德国媒体采访时说，现在乌克兰别无选择，只能坐在谈判桌前。俄罗斯没有其他人能够阻止这场战争，只有普京能决定这场战争何时结束。

——约翰逊9日在同泽连斯基共同举行的新闻发布会上说，英国及其合作伙伴将继续加强对俄罗斯的制裁，并尽力提供乌克兰所需的经济和军事支持。英国计划开放与乌克兰的贸易并帮助乌排雷。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫9日通报说，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军127架固定翼飞机、98架直升机、428架无人机、2037辆坦克及装甲车辆、229台多管火箭炮、886门野战火炮和迫击炮、1941辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社9日援引乌地方军事管理部门的消息报道，俄军夜间持续向哈尔科夫、顿涅茨克、卢甘斯克和赫尔松地区开火，乌方正在疏散当地居民。

——乌克兰经济部副部长卡奇卡9日表示，俄罗斯对乌克兰的军事行动将影响约25%的世界粮食贸易，并将产生严重后果，包括粮食尤其是小麦供应减少以及粮食价格上涨。此外，乌克兰港口遭到封锁，俄罗斯对本国粮食和化肥出口施加限制，这也将对未来世界粮食产量和价格产生影响。（参与记者：李铭、李东旭、华迪、黄河）

(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部