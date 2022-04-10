新华社北京4月9日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃8日说，北约实际上早已站在乌克兰一边，借乌克兰之手与俄罗斯作战。美国评级机构标准普尔8日发布公告说，将俄罗斯外币发行人信用评级从此前的“CC/C”级下调至“SD”级即“选择性违约”。

——扎哈罗娃8日在俄外交部网站发表声明说，北约虽然否认公开参与俄乌冲突，但实际上早就站在乌克兰一边，借乌克兰之手与俄罗斯作战。她说：“北约在通过继续向乌克兰提供武器延长冲突。”

——美国商务部工业与安全局8日说，正式将冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士加入对俄罗斯出口管制“联盟”。此前，澳大利亚、加拿大、欧盟的27个成员国、日本、韩国、新西兰和英国已加入对俄出口管制。工业与安全局表示，多边出口管制旨在切断俄罗斯和白俄罗斯维持战事所必需的商品、技术和软件供应，使其无法获得国防、航空和航海领域所需的关键材料。

——美国评级机构标准普尔8日发布公告说，俄罗斯政府4日以俄罗斯卢布支付了当日到期的美元计价欧洲债券的利息和本金，由于预计投资者将不能把这些卢布兑换成与原本应付金额相等的美元或者俄罗斯政府将不能在30天宽限期内把这些卢布兑换成美元，因而决定把对俄罗斯外币发行人信用评级从此前的“CC/C”级下调至“SD”级即“选择性违约”。

——据俄罗斯卫星通讯社报道，俄国家防御指挥中心主任米津采夫8日在记者会上说，从3月2日开始，俄罗斯已向乌克兰运送了9780.3吨人道主义物资，开展了772次人道主义行动，物资包括生活必需品、药品和食品。

——据美国有线电视新闻网报道，美国国防部长奥斯汀7日在国会作证时披露，美军在向乌克兰提供顿巴斯冲突地区的情报。一名不愿公开姓名的美国高级官员透露，美方提供的部分情报“近乎实时”。白宫上月承认，美方向乌方提供“大量具体和及时”情报，涉及俄方计划和动向。

——据俄罗斯塔斯社报道，扎哈罗娃8日表示，俄方将对日本驱逐俄外交人员一事做出回应。早些时候，日本外务省宣布驱逐8名俄驻日外交官和贸易代表处工作人员。

——德国总理朔尔茨8日访问英国并同英国首相约翰逊共同出席记者会时说，德国已经在减少进口俄罗斯石油和煤炭方面取得成效，并且将“很快”停止从俄罗斯进口天然气。但他同时表示，立刻从其他国家获得等量的天然气供应以取代俄罗斯天然气是不可行的。（参与记者：黄河、惠晓霜、刘亚南、熊茂伶）

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