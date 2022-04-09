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粮农组织：3月全球食品价格受乌克兰危机影响创新高

2022年04月09日20:57 | 来源：新华网
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新华社罗马4月9日电（记者贺飞）联合国粮食及农业组织8日发布报告显示，俄乌冲突冲击全球谷物和植物油市场，3月全球食品价格创新高。

报告显示，3月粮农组织食品价格指数为159.3点，环比上涨12.6%，同比上升33.6%，继2月攀升至1990年该指数设立以来最高水平后，再创新高。

报告指出，乌克兰危机引发小麦和粗粮价格飙升，3月粮农组织谷物价格指数环比上涨17.1%。当月，小麦价格环比上涨19.7%，玉米价格环比上涨19.1%；玉米、大麦和高粱价格均攀升至1990年以来最高点。

据粮农组织报告，过去三年里，俄罗斯与乌克兰两国合计约占全球小麦出口的30%和玉米出口的20%。

报告还指出，乌克兰是全球主要葵花籽油出口国，由于葵花籽油报价上涨，3月植物油价格指数环比上涨23.2%。当月，棕榈油、大豆油和菜籽油价格大幅攀升。

3月，肉类、乳制品及食糖价格指数分别环比上涨4.8%、2.6%和6.7%。

粮农组织食品价格指数每月发布一次，用来衡量全球贸易中最活跃的食品类商品国际价格变化。该指数由谷物、植物油、乳制品、肉类和食糖5个商品类别价格指数的加权平均数构成。

(责编：赵欣悦、白宇)

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