人民网旧金山4月8日电（记者邓圩）4月，一场展览牵动了在美华裔女性的心灵，《她在历史的背后：美国华人女性法律史》本周开始在旧金山总图书馆展出。“她”是华人女性的觉醒，“她”是华人女性在美国社会的重要贡献，展览以法律为眼，看见华人女性的光芒。旧金山总图书馆馆长玄柏高（Michael Lambert）以及方李邦琴等多位著名美国华人女性一同出席开幕式。

策展人、知名律师邱彰博士告诉记者，这个展览见证了华人女性在美国所走过的坎坷道路。从1785年第一位华人女性来到这片新大陆，在随后的二百多年中，华人女性在美国留下许多令人动容的法律故事。展览以华人女性在美诉讼写下的华人历史为鉴，寄望现今的在美华人懂得为子孙争取一个更平等、更自由的发展环境。

策展人邱彰博士在展览现场向观众作介绍

据了解，本次展览源于邱彰博士撰写的 《Herstory II》（《美国华人女性法律史》）。全书分两部分，第一部分“华人女性在美国奋斗”，描写15个华人女性在美国争取尊严和权利的故事，第二部分“美国华人女性跃登政坛”，叙述10位在美国参政的杰出华人女性事迹。

著名侨领方李邦琴在展览上表示：“美国的历史大部分记载的都是白人尤其是男人的历史，鲜少有记录美国华人尤其是华人女性的历史。邱彰博士的展览和她写的这几本书就做了很好的记录，生动的描述了美国华人女性的历史和她们为这个国家付出的努力与贡献，非常珍贵而且有意义。”

旧金山市高等法院退休法官邓孟诗和郭丽莲也参加了展览。郭丽莲说：“无论是我做法官时还是现在，我都对这三件事情充满热情。第一是认知历史，在美国公校教材当中，大量亚裔的历史和贡献都被忽略。第二就是要铭记历史，我们要从历史中吸取经验教训，绝不重蹈覆辙。世界上正在发生的战争在惊醒我们，世界需要和平绝非战争。第三就是要为自己的族裔而感到骄傲，华人要勇敢的站出来，为争取自己的权益和尊严而努力抗争。”

邓孟诗特别指出：“回顾历史，当华裔女性第一次来到美国时，不仅遭受《排华法案》的排挤同时还被歧视屈辱，甚至还有无数慰安妇的血泪史。我们这一代人的使命和职责，就是要让美国社会正视历史，肯定华裔和女性在美国的贡献。”

《美国华人女性法律史》展览当日在旧金山总图书馆举行研讨会

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