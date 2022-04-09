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记者手记：大法官提名“过关”沦为美国党争擂台

2022年04月09日14:38 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月8日电 记者手记：大法官提名“过关”沦为美国党争擂台

　　新华社记者孙丁

　　美国白宫8日专门举行活动，庆祝凯坦吉·布朗·杰克逊获批出任联邦最高法院大法官。杰克逊将成为该法院历史上首位非洲裔女性大法官。从提名审查到参议院投票确认，此次大法官提名“过关”充斥着共和党和民主党之间的争斗，沦为党争擂台。

　　由于华盛顿政治圈近期出现聚集性新冠疫情，白宫把活动安排在户外南草坪。虽然空间大、席位多，但现场几乎全是民主党人，没有共和党人的身影。美国参议院7日对杰克逊出任大法官的全院表决结果为53票赞成、47票反对，基本按照党派划线。

　　联邦最高法院是美国司法系统最终上诉法院，有权评审和推翻下级法院裁决，同时也是美国宪法的最终解释者。美国宪法规定，联邦最高法院大法官由总统提名，由参议院批准，上任后可终身任职。

　　联邦最高法院自1789年成立以来，前后有过115位大法官。进入21世纪，联邦最高法院大法官人选从参议院获得的赞成票越来越少、反对票却越来越多，参议员们表决的党派性也越来越强。

　　美国政治分裂是不争的事实，曾被美国政治风险咨询公司欧亚集团列为全球十大风险之首。近年来，美国政治极化不断加剧，投射到许多方面，连曾经“走过场”般的大法官提名人选审查和确认过程也未能幸免。过去几周，杰克逊在参议院接受审查时也夹在两党口水仗中间。

　　51岁的杰克逊毕业于哈佛大学法学院，自2021年6月起担任哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院法官。在民主党人眼里，杰克逊资历过硬。而共和党人则一开始就指责总统拜登提名打“种族牌”、搞“身份政治”，随着审查推进，一些人又把矛头指向杰克逊的司法记录，称其在一些案件上对罪犯心慈手软。参议院共和党领袖麦康奈尔更是直接给杰克逊贴上了“司法激进主义”的标签，指责她为了实现某种裁决结果不按法律文本司法。

　　民主党人认为共和党人的态度和做法对杰克逊不公平，拜登也在8日的白宫活动上为杰克逊打抱不平，称杰克逊遭受了语言暴力、人身攻击。共和党人回应说，相比民主党人如何对待共和党总统提名的联邦最高法院大法官人选，杰克逊在参议院的“待遇”要好多了。特朗普执政时期3次提名联邦最高法院大法官，每一次民主党都是“全力阻击”。

　　美国前参议员约翰·布罗指出，两党围绕大法官提名的斗争反映出国会日益严重的政治极化，走中间路线的温和派几乎“灭绝了”。

　　今年早些时候，大法官索尼娅·索托马约尔在一次演讲中警告说，美国政治党派性增强或进一步危及联邦最高法院的独立性。她表示，参议员们表决党派性越突出，公众对于大法官的信任度就可能越低。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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