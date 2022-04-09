新华社巴黎4月9日电（国际观察）总统大选折射“法国困境”

新华社记者唐霁

法国将于4月10日迎来总统大选第一轮投票。民调显示，法国总统马克龙和极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞的支持率排名前两位，极有可能进入第二轮投票。同时，首轮投票的弃投率可能会高达三成以上。

分析人士指出，极右翼崛起和民调显示可能出现的高弃投率反映出选民对政治的失望，这增大了马克龙连任的不确定性，也折射出法国面临的困境。

连任面临不确定性

法国总统由普选产生，任期5年，选举采用多数两轮投票制。第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，则得票居前的两名候选人参加第二轮投票角逐。经法国宪法委员会核准，今年共有12名来自各党派的总统候选人参选。

法国媒体7日公布的一份民调显示，马克龙和勒庞以约26%和约22%的首轮投票支持率领跑。其他主要候选人包括极左翼政党“不屈法国”党的让-吕克·梅朗雄、极右翼政党光复党的埃里克·泽穆尔和右翼政党共和党的瓦莱丽·佩克雷斯，支持率分别为约17%、约9%和约9%。

马克龙能否连任是本次大选的主要看点。马克龙上台以来因提高燃油税引发“黄马甲”运动和强推退休制度改革引发全国罢工，其民意支持率一度跌至23%的历史低点。但随着近来法国新冠疫情逐步缓解，去年实现了经济增长7%的“好成绩”，加上马克龙在乌克兰危机期间作为欧盟轮值主席国领导人积极斡旋，其支持率大幅回升，一度超过30%。

法国民调机构益普索负责人让-菲利普·迪布吕勒认为，无论是新冠疫情还是乌克兰危机，都成为马克龙的加分项，因为“危机总统”身份所产生的“旗帜效应”让选民对他的印象发生了变化。

但临近第一轮投票，马克龙越来越面临来自勒庞的压力。民调显示，仅数周内，勒庞的首轮投票支持率已从约15%升至约22%；如果勒庞和马克龙进入第二轮投票，勒庞的支持率为47.5%，与马克龙的52.5%已相差不多。

此外，高弃投率也可能给选举结果带来变数。民调显示，第一轮投票的弃投率可能突破30%大关，将创下法兰西第五共和国总统选举的历史纪录。法国知名经济学家雅克·阿塔利在法国《回声报》上撰文指出，法国历史上曾有德斯坦和若斯潘两位政治人物遭遇过在民调中领先却最终输掉总统大选的情况，原因就是高弃投率，特别是己方阵营选民的高弃投率。

大选难解社会矛盾

法国舆论认为，极右翼候选人支持率的上升和高弃投率，是法国民众对政治不满的表现。马克龙在上次大选中以经济自由化、开放精神和欧洲一体化等主张获胜，但他在执政期间的改革未能从根本上解决法国政治、经济、社会存在的诸多问题。在新冠疫情和俄乌冲突的双重冲击下，问题变得更加复杂。

法国学者热罗姆·圣-马里认为，马克龙在任期前一阶段采取的激进改革计划刺激了法国底层民众和精英阶级的矛盾对立。虽然政府放弃了相应的改革，但社会矛盾仍在发酵，问题并没有得到解决。

《回声报》报道，俄乌冲突造成的能源价格飙升和原材料短缺，将法国经济带入了一个以高通胀和低增长为标志的时期，购买力成为大选期间民众最关心的话题。法国部分经济学家指出，包括马克龙在内的各总统候选人提出了固定燃油价格、降低燃油和电力增值税等各种解决方案，但“都只是短期设想，因为从长期看，这些方案的成本都太高”。

法国小城镇市长协会近日在《世界报》上发文呼吁，所有总统候选人在向选民抛出各种承诺的同时，“别忘了，‘黄马甲’危机始于法国这些被遗忘的广大小城镇”。文章指出，市镇公共医疗服务匮乏、燃油价格飞涨、收入低等问题困扰着人们，也是“黄马甲”运动的成因之一，而“新冠大流行残酷地凸显了我们医疗保健系统的缺陷”。

益普索研究员保罗·塞比耶指出，有意在本次大选中放弃投票的人群主要是最贫穷、受教育程度最低的群体，他们是从法国当前经济和社会制度中受益最少的社会群体。“他们发现可以投票的政党很少或者不能代表他们的利益”，放弃投票是“幻想破灭”的民众“表达抗议的一种方式”。

法国巴黎政治学院教授多米尼克·雷尼认为，在新冠疫情和俄乌冲突的冲击下，法国人看到了国家的巨大脆弱性。也许与2017年相似的场景会重现，即马克龙和勒庞共同进入第二轮投票，但实际情况和5年前完全不同，因为民众“既可能会因相同对决的重现而感到厌倦，也可能因为没有选择而感到愤怒”。

(责编：贾文婷、徐祥丽)