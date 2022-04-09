原标题：科学家发现最古老星系

新华社北京4月9日电 《参考消息》9日登载路透社报道《迄今观测到的最古老星系为了解原始宇宙提供线索》。报道摘要如下：

日前，天文学家发现了一个可能是迄今观测到的最古老、最遥远的星系。这一星系是在标志着宇宙起源的大爆炸事件发生后不久形成的，或由第一代新星构成。

研究人员7日称，这个名为HD1的星系可追溯到138亿年前大爆炸之后的3亿年出头。他们还说，观测结果表明，HD1形成恒星的速度惊人，每年可能新增约100颗恒星，亦有可能孕育了已知最早的超大质量黑洞。

研究人员使用了美国夏威夷和智利的望远镜以及在轨的斯皮策空间望远镜的数据。他们还希望利用詹姆斯·韦布空间望远镜获得更为精准的信息。该望远镜去年12月由美国国家航空航天局发射升空，将于数月内投入使用。

研究人员称，有关HD1的观测信息有限，其他物理性质仍然成谜，包括其形状、总质量和金属丰度。金属丰度是指原始宇宙中存在的氢和氦以外的物质所占的比例。

研究人员说，HD1的质量可能是太阳的100亿倍，其中可能充满了第一代恒星。据猜测，这些所谓的“第三星族星”（星族III）质量极高、亮度大、温度高、寿命短，并几乎完全由氢和氦组成。

在宇宙的初始阶段，比氢和氦更重的元素并不存在。之后，这些元素在最早的恒星内部形成，并随着恒星生命周期结束时发生的爆炸涌入星际空间。

据观测，HD1的紫外线亮度极高。研究人员称，HD1或正“经历一次非常突然的星爆”。

研究人员还说，关于紫外线亮度的另一种解释是HD1内部存在一个质量是太阳1亿倍的超大质量黑洞。包括银河系在内的许多星系的中心都有超大质量黑洞。

(责编：贾文婷、徐祥丽)