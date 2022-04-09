新华社华盛顿4月9日电 俄乌冲突爆发以来，美国带头推动西方国家加码对俄罗斯制裁，甚至祭出能源制裁这招杀手锏，效果可谓“损敌一千、损友八百”，而自家稳赚不赔。咱们就来盘一盘美国的算计：

第一，美国抓紧抢购俄罗斯能源，占足小便宜。

美国总统拜登3月8日宣布将对俄实施能源禁运，将停止从俄进口石油、天然气和煤炭，并积极推动盟友参与制裁。截至3月25日的一周，美国每日从俄进口原油量仍达10万桶。这表明，美国进口商正抓紧最后机会，赶在4月22日禁令生效“大限”前“奋力捞取最后几桶油”。

3月8日拍摄的视频画面显示，美国总统拜登在华盛顿白宫发表讲话。新华社记者刘杰摄

第二，美国传统能源企业重获商机，抓牢大便宜。

这些企业近年来因美国政府提倡新能源而受到冷落。但现在随着美国牵头对俄能源制裁，它们不仅享受油价上涨的利润，还获得拓展欧洲市场的机遇。

举例来说，总部位于美国得克萨斯州的液化天然气生产商特卢里安公司目前正准备新建一个天然气出口终端。公司高层敦促美国政府加快审批程序，并引导大型银行和投资商放宽心加大投资力度。说到底，这可是长线收益的大买卖。

第三，美国要的是“名利双收”。

美国借助对俄制裁，不仅在盟友面前维护所谓的“道义感”，树立“带头大哥”的权威，还能进一步加强在能源、安全领域对欧洲的捆绑，弱化欧洲的战略自主。

不过，美国这个如意算盘，对欧洲来说可并不划算。从两个方面来看：

第一，美国有底气，欧洲怕“断气”。

一个最直观的对比：2021年，美国进口石油总量中，从俄罗斯进口的石油仅占8%。美国完全无须从俄罗斯进口天然气。再看欧洲，2021年上半年，欧盟46.8%天然气和24.7%石油都依靠俄罗斯供应。

因此，面对美国“老大哥”的吆喝，欧盟内部因对俄能源、尤其是天然气的依赖程度不同，而对制裁手段争论激烈，德国等国感到非常为难，拒绝“跟单”。直至4月7日，欧盟轮值主席国法国宣布，欧盟27国当天决定对俄煤炭实行禁运。

3月18日，一名男子在德国法兰克福一处加油站为汽车加油。近日，德国油价大幅上涨。新华社发（阿曼多·巴巴尼摄）

第二，美国暂无余力，欧洲画饼充饥。

为了安抚盟友，美国承诺今年向欧盟增加至少150亿立方米的天然气出口，但这短期内更像是美国画给欧洲的“一张大饼”。

与俄罗斯提供的管道天然气不同，美国向欧洲出口天然气主要靠海运，要为此建造单价超过10亿美元的出口终端和进口终端，来进行天然气液化和再气化处理。据估算，与美国扩大对欧天然气出口目标相匹配的终端需两到五年建成。而美国现有7个天然气出口终端已处于满负荷运转状态。这意味着，短期内，恐怕只能拆了东墙补西墙，把原本给其他国家的天然气转给欧洲。

3月8日，石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴尔金多（中）在美国休斯敦出席剑桥能源周会议并发表讲话。巴尔金多重申，当前世界没有能够替代俄罗斯石油出口份额的产能，呼吁不把能源政治化。新华社记者徐剑梅摄

总而言之，回顾美欧对俄能源制裁的表现不难发现，美国冲锋在前，借“惩罚俄罗斯”之名行自私自利之实，而欧洲则是被动跟随，背负沉重的能源负担和经济损失。（记者：许缘、邓仙来、刘杰、胡友松；剪辑：沈浩洋、王沛；编辑：孙浩、金正、程大雨）

(责编：贾文婷、徐祥丽)