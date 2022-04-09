新华社北京4月9日电 题：如此美国，何谈道义？

新华社记者王宾

决定把扣押的数十亿美元阿富汗资产用于“赔偿”“9·11”恐怖袭击事件受害者；不断给俄乌冲突火上浇油，让本国军工复合体趁机大发战争财……美国某些政客在国际问题上的种种作为不断拉低道德底线，刷新国际社会对美的认知。

将历史的镜头再拉远一点会看得更清楚：从入侵伊拉克到出兵阿富汗，从动辄对他国实施非法单边制裁到公然破坏国际抗疫合作……一向善于美化自身“正义”形象的美国一次次在事实的照妖镜前现了原形。人们不禁要问：这样的美国，还有何颜面在国际上大谈道义？

相互尊重、和平共处、互不干涉内政等是国际关系基本准则，早已成为国际社会多数成员认可和信守的交往原则。然而，在对外交往中，美国却常常不管不顾地把谋取一己私利建立在损害别国正当利益之上，把“美国优先”政策演绎得淋漓尽致，说到底是唯我独尊的惯性使然，是霸权主义的强盗逻辑作祟。只要能让美国巩固全球头号强国“宝座”、能让那些美方政客捞取更多政治资本，哪还管什么其他国家的主权、安全和发展利益？

国际社会了解得越多，就越能看清美国华丽的道德外袍下竟爬了那么多虱子。美国在国际交往中的极端实用主义不仅令人生厌，也与其处心积虑打造的“道德灯塔”形象大相径庭。目光短浅、自私狭隘，最终只会把美国本就广受质疑的“道义家底”败个精光，让美国假道义、真霸凌的丑陋面目更加暴露无遗。

有美国学者一针见血地指出，美国的政策是“打着‘理想’旗号的变相帝国主义”“是用道德高尚的辞藻对损人利己的行为进行解释”；英国《卫报》也曾发表文章，用“丑陋”“虚伪”“残忍”等字眼描述美国在国际上恃强凌弱的行径……搞唯我独尊，到处推行霸权主义，无疑是逆历史潮流而动，终将被国际社会唾弃。

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