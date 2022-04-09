人民网东京4月9日电（记者岳林炜）4月8日，中国驻名古屋总领馆与日本野村证券株式会社共同举办“纪念中日邦交正常化五十周年中日电动汽车高端论坛”。驻名古屋总领事刘晓军、野村证券常务董事尾山英树出席论坛并致辞。中国汽车工业协会秘书长助理王耀、比亚迪亚太事业部总经理刘学亮、蔚来汽车全球业务负责人郭少华、野村证券全球汽车行业首席分析师桾本将隆发表演讲并开展交流探讨。

刘晓军在开幕致辞中表示，当前百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期。面对错综复杂的国际形势，中日关系互利共赢的基本面没有改变。今年是中日邦交正常化50周年，中日关系迎来总结历史、共创未来的重要契机。双方应以两国领导人重要共识为指引，重温邦交初心，把握发展机遇，坚持合作共赢，共同推动中日关系健康稳定发展。

刘晓军表示，中日是世界主要经济体和重要近邻，两国经济高度互补、利益深度交融，2021年中日经贸合作逆势增长，双边贸易额达到3714亿美元，创下历史新高。年初《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，中日首次达成双边关税减让安排，为两国经贸发展注入新的动力。

刘晓军指出，当前全球经济复苏依然任重道远，绿色低碳成为世界经济转型的重要方向，在此背景下举办中日电动汽车论坛，旨在为两国企业提供一个促进交流互鉴、增进互相了解的平台，推动中日新能源汽车产业发挥各自优势，加强对接合作，携手应对全球挑战，共同实现绿色发展。

王耀重点解读中国电动汽车行业发展现状和发展趋势，表示汽车电动化是实现《巴黎协定》减排目标的关键，中国正深入开展碳达峰行动，完善新能源汽车政策支持体系和顶层设计，新能源汽车产业实现高质量发展，产销规模和行业竞争力全球领先，市场进入快速增长新阶段。电池、电机等核心部件关键技术取得长足进步，网联化和智能化技术融合突破，充电基础设施逐步完善，实现多元化能源补给。2021年中国新能源汽车年产销量突破350万辆，同比增长1.6倍，预计2022年有望突破500万辆大关。

桾本将隆从世界经济形势和能源转型角度分析全球汽车产业转型之路。他认为，当前国际能源价格持续走高，各国积极推进低碳减排战略，电动化成为汽车产业未来发展趋势。日本七大汽车制造商布局新能源汽车良久，原材料成本上涨或成为促进纯电动汽车和混合动力汽车普及的契机。中国电动汽车市场快速增长，国产汽车品牌价值显著提升，全球汽车产业合作迎来新的发展机遇。

刘学亮回顾比亚迪的日本“进击”之旅。比亚迪于2005年进入日本市场，2015年成为第一个向日本交付电动巴士的中国汽车企业，2020年首次面向日本销售小型电动汽车，受到日本业界和消费者认可。比亚迪积极践行“双碳”目标，2021年全年新能源汽车销量突破60万辆，产品足迹遍布全球6大洲70多个国家和地区的400个城市，向世界递出绿色交通的“中国名片”。

郭少华介绍蔚来公司发展战略和创新优势，表示蔚来通过提供高性能的智能电动汽车与极致用户体验，致力于成为全球首家“用户企业”，2025年计划在25个以上国家和地区提供服务。目前蔚来拥有独立研发的三电和智能化六项核心技术，在换电站布局、能源解决方案、用户服务体验等方面持续创新赋能，助力绿色消费提档升级。

尾山英树在闭幕致辞中表示，在日中邦交正常化50周年的重要节点，双方共同举办电动汽车论坛具有重要意义。当前全球汽车产业按下“脱碳”加速键，希望论坛为两国企业提供有价值的信息。野村集团自1982年进入中国以来，着力深耕中国市场，积极拓展业务合作。今后愿同总领馆一道继续举办各种形式的交流活动，为深化日中经贸合作、增进两国民间友好往来做出新的贡献。

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