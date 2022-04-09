新华社北京4月9日电 4月8日，国务委员兼外长王毅同塞尔维亚外长塞拉科维奇通电话。

塞拉科维奇首先转达武契奇总统对习近平主席的诚挚问候，感谢习近平主席第一时间向武契奇总统胜选连任致贺，祝愿中国共产党二十大圆满成功，坚信中国在习近平主席领导下将取得更大发展成就。塞方为塞中深厚的传统友谊和全面战略伙伴关系倍感自豪，感谢中方坚定支持塞维护自身核心利益，塞方同样坚定支持中方维护主权和领土完整，反对任何企图分裂中国的行径。

塞拉科维奇表示，塞中合作克服国际形势动荡影响稳步前行。两国高质量共建“一带一路”，匈塞铁路贝诺段顺利通车，经贸合作取得前所未有成果。中国企业积极参与塞国家建设，为塞经济社会发展发挥不可或缺的作用。塞方愿同中方深化“铁杆友谊”，携手应对挑战。

王毅转达习近平主席对武契奇总统的亲切问候和良好祝愿。王毅说，习近平主席第一时间致电祝贺武契奇总统连任，充分体现了两国元首的高度互信和深厚情谊。作为塞方长期可靠的“铁杆朋友”和全面战略伙伴，中方将坚定支持塞方维护国家主权、领土完整和民族尊严，坚定支持塞方奉行独立自主的外交政策，坚定支持塞方按照国家和民族的根本利益作出判断和决定。反对外部势力对主权国家施加政治压力，反对以胁迫方式要求别国选边站队。中国也愿继续在国际和多边平台同塞方相互支持，包括抵制将人权事务政治化、工具化的图谋。

王毅表示，中方愿同塞方加紧落实两国元首重要共识，加快推进匈塞铁路诺苏段建设，支持重点合作企业运营好发展好，尽快签署两国自贸协定，为合作注入强劲动力，也助力塞进一步提升自身竞争力。

塞拉科维奇表示，塞方坚定致力于维护联合国宪章宗旨原则，塞尔维亚也不会背弃真正的朋友。中方在国际事务中始终秉持公道公正立场并积极劝和促谈，塞方对此高度赞赏。

王毅强调，当前形势下，国际社会应高度警惕冷战思维的回潮，共同抵制分裂世界的图谋。塞尔维亚面临着复杂多变的外部环境，但只要保持定力，坚持发展，就能战胜前进道路上的艰难险阻。相信塞方有智慧、有能力维护好自身的正当权益。

双方认为，此次通话十分及时必要，中塞都对双边关系未来充满信心，将继续坚定相互支持，推动两国全面战略伙伴关系不断取得新的进展。

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