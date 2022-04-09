新华社惠灵顿4月9日电 记者手记：高通胀迫使新西兰民众捂紧腰包

新华社记者郭磊 陈正安

对于居住在新西兰最大城市奥克兰的退休老人玛丽·库珀而言，外出就餐社交、给儿孙买礼物曾经是她日常生活的一部分。可如今，节衣缩食、在家做饭成了生活常态。

除了新冠疫情的影响，让像库珀这样的新西兰普通民众减少外出、捂紧腰包过日子的一个重要原因是生活成本日益高涨。

8日，记者在新西兰首都惠灵顿一家大型超市看到，新西兰人餐桌上常见的花菜价格高达7.5新西兰元（1新西兰元约合0.69美元）一棵，比近几年同期翻了一番，黄瓜3新西兰元一根，青椒3新西兰元一个。位于南半球的新西兰正进入秋季，还没到果蔬价格高企的时节。到了冬天，价格还会贵得多。

新西兰近来物价飞涨。以汽油为例，90号汽油目前价格约为每升2.6至3新西兰元，加满一箱油的成本比一年前增加了50%多。除油价外，日用品、食品、建材物资等商品价格均大幅上涨。

奥克兰市政府近日宣布，当地电费、水费均将大幅上调。

新西兰统计局数据显示，2021年第四季度，新西兰消费者价格指数（CPI）按年率计算上涨5.9%，为1990年第二季度以来最大涨幅。消费者信心指数则持续低迷。

新西兰经济学家托尼·亚历山大在接受新华社记者专访时表示，疫情以及俄乌冲突带来的不确定性是近期新西兰通胀水平持续走高的主要推手。新西兰日用商品和能源高度依赖进口，“当海外能源价格上涨时，我们的进口成本就会上升，进而推高燃料和商品价格”。

据亚历山大介绍，消费支出在新西兰经济中的占比高达65%，当消费者信心低迷时，整个新西兰经济会受到拖累。亚历山大预测，新西兰今年冬季CPI涨幅可能达到创纪录的7.5%。

新西兰老百姓在日常超市采购中已日益感受到囊中羞涩。通过网购“海淘”来寻找相对廉价的商品也不是一个理想选项，因为高昂的运输成本将抵消价格优势。由于疫情导致供应链紧张，目前新西兰集装箱海运价格平均比疫情前上涨了5至10倍。

“因为疫情，很多海外供货商已经倒闭，加上运输成本太高，任何物资运抵新西兰都十分困难。”亚历山大说。他认为，新西兰经济面临的供应链受损和劳动力短缺等问题未来将长期存在。

家住奥克兰北郊的库珀正打算把心仪的花园改造成菜地，自己种点蔬菜，以减少在果蔬方面的日常开销。

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