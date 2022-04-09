新华社基辅4月8日电（记者李东旭 李铭）欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利8日访问乌克兰，并向乌方递交一份有关欧盟候选国地位的调查问卷。

据乌克兰国家通讯社报道，乌总统泽连斯基当天在首都基辅与冯德莱恩和博雷利举行会谈。泽连斯基在会谈后举行的联合记者会上说，欧盟代表团此行表明欧盟对乌克兰的“支持和信心”，加入欧盟是乌克兰的目标。

冯德莱恩在记者会上向泽连斯基递交一份有关欧盟候选国地位的调查问卷。她说，答复问卷是乌克兰加入欧盟的一个重要阶段，也是未来数周双方讨论的基础，欧盟将为乌方答复问卷提供全天候技术服务。泽连斯基说，乌方将在一周内答复问卷所有问题。

在谈到欧盟理事会当天宣布对俄罗斯采取第五轮制裁时，冯德莱恩称欧盟实施五轮制裁“前所未有”，欧盟正在准备新一轮对俄制裁。

博雷利表示，欧盟此前已同意向乌克兰提供10亿欧元的军事援助，将在此基础上增加5亿欧元的军事援助。

冯德莱恩和博雷利当天乘坐火车抵达基辅，这是俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来欧盟高级代表团首次访乌。

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