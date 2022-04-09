人民网约翰内斯堡4月8日电 （记者邹松）6日至7日，中国驻刚果（金）大使朱京率使馆部分外交官到华刚矿业公司进行考察调研，希望华刚矿业继续高举合作共赢旗帜，统筹安全与发展，树立中刚友好合作新标杆。中铁资源集团副总经理、华刚矿业总经理李圣陪同。

朱京大使一行在公司总经理李圣的陪同下，深入到营地办公区、采坑观景平台、调度中控室、选矿球磨车间、冶炼电极车间以及新建的卡巴达公益学校，听取现场汇报，询问生产工艺流程、员工队伍管理以及公益项目实施等情况，对标准化全流程的现代化矿山生产线和先进技术设备赞赏有加。朱京大使充分肯定华刚矿业在安全环保、疫情防控、信息工程、合规经营、社会公益等方面作出的积极努力，鼓励华刚矿业继续坚持绿色发展、安全发展，加强安全质量管理，加大安全设施投入，提高员工技能技术水平，助力当地民生改善。

考察调研期间，朱京大使与华刚矿业管理团队、职工代表、参建单位代表座谈交流，询问了生产经营、安全管理、疫情防控、营商环境等方面存在的困难。他指出，华刚矿业作为中刚“一揽子”合作项目的实施主体，矿建一期实现稳产高产，矿建二期快速建成投产，基建项目稳步实施推进，成绩斐然，对刚果（金）经济社会发展和民生改善发挥了重要作用，是中刚合作的一面旗帜和标杆。希望华刚矿业进一步落实常态化疫情防控措施，苦练内功提升管理水平，积极有效识变应变，坚持合作共赢，统筹安全与发展，在变局中开新局，实现对刚合作提质升级，打造中刚合作新标杆，更好实现共同发展，造福两国人民。

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