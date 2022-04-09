人民网里约热内卢4月8日电 （记者吴杰）安娜·卡罗琳娜是巴西瓜伊巴岛海运码头的堆场设备操作员，在以往的常规作业中，她需要爬上多级台阶以进入高达 40 米的取料机和堆料机中进行作业。从4月开始，她可以从控制中心远程操作这三台设备，每小时搬运铁矿石 8000 吨。“运营现场存在风险，自动化运营显著降低了这一风险。”巴西淡水河谷在巴西四个州所使用的自动化设备总数由此增至 72 台。

随着人工智能、计算机系统、全球定位系统与雷达自 4 年前被用于日常工作，淡水河谷在巴西的自动化技术已陆续应用于 24 辆卡车、18 台钻机和 30 台堆场设备，已有300 余位员工受益于自动化运营。员工无需再在现场的驾驶舱内操作设备，这大幅降低了员工在运营区面临的风险，同时增加了运营的稳定性，并提高了工作效率。

51 岁的克劳迪尼·克莱门特是布鲁库图矿区的自动化钻机操作员。在2004 年，他因交通事故致残，自动化技术的启用改善了他的工作条件。他说：“过去，我必须在钻机的驾驶舱内完成钻孔作业，随后出来检查钻孔情况，再返回驾驶舱进行操作。如今，我只需对负责区域进行勘察，随后返回控制中心，在机器中输入数据，钻机便会自动完成任务。”

34 岁的技术员杰西卡·坎坦赫德已在淡水河谷操作堆场设备长达 15 年，在她看来，实现自动化运营后，堆场设备因配备了传感器等技术而变得更为可靠。她说：“我们不需要再在驾驶舱内工作，这本身就是一种进步。现在，我们希望将安全放在首位，同时进一步提高生产力。”

从自动化运营实施以来，自动驾驶卡车的侧翻和碰撞等风险得到消除。自动驾驶卡车安全系统的传感器能够探测到体积较大的物体，如大块岩石、其他卡车以及道路周边行走的人员，一旦检测到风险便会停止运行，直至道路上的障碍物得到清除。

自动化技术还带来了环境效益。在伊塔比拉矿区，自动化钻机的油耗较人工钻机减少了7.3%，这意味着，每年可减少约 1200 升燃油，由此可减排 2966 吨二氧化碳当量，而吸收这些碳排放需要 2.2 万平方米的森林。 在布鲁库图矿区，自动驾驶卡车的轮胎使用寿命延长了 25%，由此减少了废弃物的数量。

此外，自动驾驶卡车发动机的使用寿命延长了 25%，由于每台发动机的更换成本都要 250 万雷亚尔（约338万人民币），自动化显著减少了运营成本。 布鲁库图矿区自动驾驶卡车的最高时速达到 60 公里，而过去使用的传统卡车的最高时速仅为 40 公里，矿区生产效率提高了约 10%。

淡水河谷2022 年将累计投资 4500 万美元（约2.86亿人民币）用于实施自动化。到年底前，卡拉加斯矿区将新增 3 辆自动驾驶卡车、2 台自动化堆场设备和 5 台自动化钻机，布鲁库图矿区将新增 1 辆自动驾驶卡车，伊塔比拉矿区将新增 3 台自动化钻机，届时，公司在巴西使用的自动化设备总数将达到 86 台。

(责编：贾文婷、吴成良)