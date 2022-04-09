人民网里约热内卢4月8日电 （吴杰、刘学敏、邓洁）“感谢中国，感谢中铁四局和各地方政府机构给予的帮助，实现学校孩子们4年多来的心愿。”当地时间4月7日，秘鲁卡斯蒂亚省省长埃克托·劳尔·卡塞雷斯·穆尼奥斯在帕罗基阿尔·德尔·卡门学校操场修缮开工典礼上表达对中国及中国企业的感谢。

帕罗基阿尔·德尔·卡门学校位于秘鲁卡斯蒂亚省阿雷基帕大区克里雷市，是当地最大的一所综合学校，集幼儿园、小学、中学为一体，为当地500余名学生提供教学服务。

该学校的简易土质操场十分妨碍学生的正常文体活动，亟待整修，4年前向政府有关部门申请后，由于种种因素一直未能实现。克里雷市政府号召地方政府机构给予支持帮助。中铁四局秘鲁阿雷基帕新建公路项目部把践行“一带一路”倡议、履行社会责任落实到具体行动上，向该学校捐赠了部分水泥进行操场硬化，以便给孩子们提供良好的活动场所。

中铁四局秘鲁阿雷基帕新建公路项目位于秘鲁的阿雷基帕大区，中标价为2.28亿索尔，折合人民币3.65亿元，工期2年。主要包括新建公路47.209公里、6座公路桥及道路附属工程等。该项目于2022年2月开工建设，建成后将使阿德玛约镇至阿约镇的通行时间由原来的6小时缩短至40分钟左右，对改善当地民生、交通状况，拉动当地市场经济具有重大意义。

克里雷市负责人胡里奥·托雷斯表示，近年来，中国中铁公司所属中铁四局积极参与秘鲁的基础设施建设，在改善当地基础设施、增加互联互通、提高居民生活水平等方面作出了大量努力。

当地政府、学校相关领导、全体学生与部分家长，以及中铁四局项目代表共计500余人出席了操场修缮开工典礼。

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