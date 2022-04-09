新华社纽约4月8日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部8日宣布驱逐45名波兰驻俄外交人员，以回应波方此前驱逐俄罗斯外交人员。欧盟代表团同日访问乌克兰，并向乌方递交一份有关欧盟候选国地位的调查问卷。

——根据俄罗斯外交部网站8日发布的消息，俄外交部当天召见波兰驻俄大使并向其递交照会，宣布波兰驻俄使馆以及驻伊尔库茨克、加里宁格勒和圣彼得堡总领事馆的45名外交人员为“不受欢迎的人”，要求他们13日午夜前离开俄罗斯。俄方说，这一措施是对波兰3月23日宣布45名俄驻波外交人员为“不受欢迎的人”的回应。此外，俄外交部当天宣布驱逐两名保加利亚驻俄外交人员，以回应保方此前驱逐俄外交人员。

——据乌克兰国家通讯社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利8日访问乌克兰，并与乌总统泽连斯基举行会谈。泽连斯基在会谈后举行的联合记者会上说，欧盟代表团此行表明欧盟对乌克兰的“支持和信心”，加入欧盟是乌克兰的目标。冯德莱恩向乌方递交一份有关欧盟候选国地位的调查问卷，称答复问卷是乌克兰加入欧盟的一个重要阶段。

——美国国防部长奥斯汀8日发表声明说，应斯洛伐克请求，美国欧洲司令部将在未来数天内在该国部署一套爱国者导弹系统，部署时长尚不固定。美国将与斯洛伐克继续协商有关在该国部署更持久防空武器系统的问题。奥斯汀称，上述举措与美国在俄乌冲突下加强北约防御能力的努力一致，表明美国履行北约有关集体防御的承诺。

——土耳其国防部8日发表声明说，土耳其、英国和意大利三国防长当天在伊斯坦布尔就乌克兰局势、三国国防工业和安全等问题举行会议。土耳其国防部长阿卡尔在会后的联合记者会上说，与会方认为有必要尽快停火，以避免人员伤亡和乌克兰人道主义局势进一步恶化。

——俄罗斯外交部8日发表声明说，乌克兰武装部队当天使用“圆点-U”战术导弹袭击了乌方控制的克拉马托尔斯克火车站，导致数十人死亡、百余人受伤。声明说，导弹袭击目标并非偶然选择，乌当局企图最大限度地造成平民伤亡，然后甩锅给俄方。8日早些时候，泽连斯基在社交媒体上说，俄军对顿涅茨克地区克拉马托尔斯克火车站发动导弹袭击，造成大量人员伤亡。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8日说，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军126架固定翼飞机、421架无人机、2024辆坦克及装甲车辆、225台多管火箭炮、876门野战火炮和迫击炮、1923辆特种军用车辆。（参与记者：华迪、邓仙来、王峰、李东旭、李铭）

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