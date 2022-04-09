新华社洛杉矶4月8日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司的“龙”飞船8日搭载4名宇航员前往国际空间站，这是美国首个由私营公司组织的“全私人”宇航团队前往国际空间站。

美国东部时间8日11时17分（北京时间23时17分），“龙”飞船搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。随后，火箭一二级成功分离。火箭第一级成功降落在大西洋上的无人回收船上。“龙”飞船预计于美国东部时间9日7时45分许与国际空间站对接。

这次代号“Ax-1”的任务由美国公理航天公司组织，是同美国航天局的一个商业合作项目。4名宇航员分别是来自美国的迈克尔·洛佩斯－阿莱格里亚、拉里·康纳，来自加拿大的马克·保蒂以及来自以色列的埃坦·斯蒂贝。

据美国航天局介绍，此次“Ax-1”任务为期10天，4名宇航员将在国际空间站停留8天，开展科研、教育及商业活动等。

美国航天局表示，这次任务标志着美国航天局开拓近地轨道商业市场的一个里程碑，也标志着太空探索新时代的开端，能够使更多公众参与更多种类的航天任务。

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