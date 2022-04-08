人民网里约热内卢4月7日电 （记者毕梦瀛）由巴西中资企业协会和里约互助会联合举办的中资企业向彼得罗波利斯市捐赠救灾物资仪式7日举行。里约州长夫人、里约互助会荣誉主席安娜利内·卡斯特罗，驻里约热内卢总领事田敏，团结里约机构主席海洛伊莎·阿吉亚尔，巴西中资企业代表等出席。

田敏总领事在活动致辞中表示，中国驻里约总领馆，向积极参与捐助灾区的领区中资企业和华侨华人、向协调接收有关捐助物资和设备服务的里约州、市政府和里约互助会等机构表示衷心感谢。总领馆愿同巴方一道努力，深化各领域务实合作，推动中巴全面战略伙伴关系不断发展。

驻里约热内卢总领事田敏现场致辞。人民网记者 毕梦瀛摄

捐赠仪式上，中国海洋石油巴西公司和中国医药保健品巴西公司将分别向巴方捐赠价值15万雷亚尔的清洁用品和1500个食品篮，希望物资将有助于支持灾区人民渡过难关，早日恢复正常生活。

中国海洋石油巴西公司总经理黄业华指出，中海油深耕巴西市场已近10年，与巴西人民有着深厚的感情。他坚信，中巴人民齐心协力，定能应对一切困难，中巴携手可为两国社会和人民带来更多的福祉和更美好的未来。

中国医药保健品巴西公司潘罗丹说，同舟共济、守望相助，是根植于中华民族血脉的文化基因。中巴双方团结一致、共度难关的共同信念和一方有难、八方支援的集体行动，定将驱散灾情的阴霾。

同时，总领馆及中资企业、华侨华人持续密切关注灾情进展，多次组织募集救援物资驰援灾区。山东科瑞石油装备巴西公司积极募集救灾物资支援灾区。徐工巴西制造公司紧急抽调两台挖掘机，参与灾后救援行动。巴西中国和平统一促进会、巴西中国浙江商会、巴西里约华人联谊会、巴西华人文化交流协会、里约中国和平统一促进会等侨团紧急筹措食品及生活用品数十吨物资，并协调运输部门及时运送至灾区前线。

驻里约热内卢总领事田敏与出席捐赠仪式代表合影。人民网记者 毕梦瀛摄

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