新华社北京4月4日电 4月4日，国务委员兼外长王毅应约同乌克兰外长库列巴通电话。双方重点就乌克兰局势交换了意见。

库列巴介绍了俄乌局势，表示中国是伟大的国家，倡导并践行和平共处五项原则，是维护和平的关键积极力量。乌方重视中方的国际影响和威望，愿同中方保持沟通，希望中方继续为停火止战发挥重要作用。

王毅首先感谢乌政府和各界为协助中国在乌公民安全撤离所作努力，强调中国领导人和中国政府高度重视每一位海外公民的安危，希望乌方继续采取积极有效措施，确保自愿留乌的少量中国公民安全。库列巴表示，乌方将为此作出最大努力。

王毅说，中国在乌克兰问题上的基本态度就是劝和促谈。习近平主席多次全面阐述中国的立场主张，是我们应对当前挑战的重要遵循。维护和平、反对战争，是中国的历史文化传统，也是我们一贯的外交政策。在乌克兰问题上，中国不谋求地缘政治私利，没有隔岸观火心态，更不会做火上浇油的事情。我们真诚期待的目标只有一个，就是和平。中方欢迎俄乌和谈，困难再大、分歧再多，也要坚持和平谈判大方向，直到谈出停火、谈出和平。

王毅说，战事总会结束，关键是如何痛定思痛，维护好欧洲的持久安全。中方认为应本着安全不可分割原则，通过平等对话，真正建立均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。中方愿秉持客观公正立场，继续以自己的方式，为此发挥建设性作用。相信乌方有足够智慧自主作出符合本国人民根本利益的选择。

库列巴赞同中方看法，感谢中方给予乌方人道主义援助，表示乌方仍致力于同俄方进行和谈，找到持久解决办法，乌克兰愿成为欧洲的大门。王毅说，希望这扇门能通向欧洲的和平，通向乌克兰的发展，通向中欧之间的合作。

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