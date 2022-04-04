新华社北京4月4日电 4月4日，国务委员兼外长王毅应约同匈牙利外长西雅尔多通电话。

王毅首先转达中国领导人对欧尔班总理领导青民盟在选举中再次获胜的祝贺，表示选举结果表明匈方奉行的独立自主政策符合匈国情，符合匈人民共同利益，得到广泛坚定支持。祝愿匈方在欧尔班总理正确领导下取得更大成就。

王毅说，在世界动荡变革加剧的新形势下，坚持独立自主不仅对匈牙利，对欧洲和世界各国都显得尤为宝贵重要。中匈作为全面战略伙伴，有必要深化双方合作，夯实政治基础，提升共同抵御风险挑战能力，维护好各自主权、安全和发展利益。匈牙利有着克服困难的韧性和意志，中方将继续坚定支持匈方维护自主选择的发展道路。

西雅尔多转达欧尔班总理对中国领导人的感谢，表示很高兴选举后第一个通话的是中国外长，这彰显了匈中的互信友谊和两国关系的高水平。青民盟获得胜选，表明匈人民对青民盟内外政策的信任。匈方将继续坚定维护国家的正当利益，愿不断深化两国各领域合作，推动匈中全面战略伙伴关系迈上新台阶。

双方就中欧关系交换意见。王毅表示，中方将遵循习近平主席同欧盟领导人视频会晤时阐述的重要意见，与欧方合作应对全球性挑战，落实中欧领导人会晤达成的共识，推动中欧关系健康稳定发展。西雅尔多表示，匈方坚定支持欧中友好，将继续以尊重和务实态度，为欧中关系发展发挥建设性作用。

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