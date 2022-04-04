人民网曼谷4月4日电 （记者孙广勇）4月4日，泰国宋卡王子大学普吉孔子学院、宋卡王子大学普吉校区国际研究学院与宋卡王子大学北大年校区人文与社会学院签署“教学、考试和研究”领域合作备忘录，旨在加强三方在中文教学、中文考试及学术研究等领域的合作。

签约仪式上，宋卡王子大学普吉校区主管学术事务副校长普拉塔娜表示，很荣幸能见证普吉孔院和北大年校区人文与社会学院签署合作协议。此次合作代表了北大年校区人文与社会学院在中文教学方面的进步，希望各位共同努力，取得更大的成功。

宋卡王子大学北大年校区人文与社会学院院长车差表示，今天的签署仪式是和普吉孔院共同奋斗的完美开端。普吉孔院为北大年师生提供中文教学与考试服务，极大地方便了泰南三府的考生，非常感谢签约三方单位为此作出的不懈努力。

宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波表示，普吉孔院很荣幸能够为北大年师生提供中文教学与考试服务，此次签约标志着普吉孔院在泰南服务范围的进一步扩大，非常感谢宋卡王子大学各校区的信任与支持。

签约仪式完成后，普吉孔院为北大年校区人文与社会学院签约教学点及汉语考试分考点授牌，并向该院捐赠中文图书300册以及价值10万泰铢的网考耳机和考试隔板。

至此，普吉孔院正式为宋卡王子大学普吉校区、董里校区、素叻校区、北大年校区等四大校区提供中文考试与教学服务，范围遍及普吉、攀牙、甲米、素叻、拉廊、董里、洛坤、北大年等泰南八府，普吉孔院下属签约教学点已达28家，中文考试分考点16个（其中网考分考点4个）。作为泰南地区最大的中文教学与考试中心，普吉孔院将继续坚持“立足大学、辐射泰南”工作方针，持续为泰南师生提供中文教学与考试服务，助力中泰教育和文化交流。

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