人民网华盛顿4月3日电 （记者李志伟）近日，国产电影《我和我的父辈》在北美、澳大利亚、新西兰地区复映，并首次在欧洲大陆播出。负责这部影片海外发行的华人影业于近日在美国洛杉矶“地标影城”举办展映活动，通过主流平台向近200名好莱坞电影界人士和华裔人士推荐这部来自中国的优秀影片。

中国驻洛杉矶总领馆文化参赞王太钰、圣盖博市市长丁言愉、洛杉矶市政府人际关系委员会主席安东尼?马克等出席了当天的展映活动并致辞。

王太钰在致辞中介绍了《我和我的父辈》所取得的艺术成就，同时感谢华人影业将这部优秀的中国电影带到美国，希望当地观众通过这部风格多元的影片加深对中国电影的了解。丁言愉表示欢迎更多的中国电影到他所在的城市以及南加州上映。

亚洲国际电影节首席执行官乔治?尚乔姆在观影后表示，这部电影通过东方独有的诗意表达，将中国发展的宏观进程，聚焦至一个个具体形象，让每一位走进影院的观众都能够产生切身体会。

《洛杉矶邮报》董事任向东表示，华人影业联合亚洲国际电影节以及亚洲协会等主流平台推介这部电影，开拓了美中电影界人士的有效交流渠道。“看到很多当地观众在现场感动流泪，这部电影传递的情感跨越了语言和时空背景的疏离。”

由吴京、章子怡、徐峥、沈腾共同导演的2021年国庆档电影《我和我的父辈》以革命、建设、改革开放和新时代为历史坐标，通过“家与国”的视角描绘了几代中国人的奋斗画卷，展出不同代际所共有的价值认同与精神传承。去年国庆期间，该电影已在北美上映，并获得好评.据华人影业北美地区代表博涵介绍，从今年3月25日开始，《我和我的父辈》已在荷兰、比利时、卢森堡三国逐次上映。

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