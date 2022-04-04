仪式现场。维和步兵营供图

人民网喀土穆4月2日电 （记者苏航）当地时间4月2日，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营在联南苏团中国营区举行清明纪念仪式，深切缅怀在南苏丹任务区为捍卫和平而牺牲的李磊、杨树朋两位维和英烈。

仪式现场，中国驻南苏丹大使馆代表与维和官兵，在烈士生前战斗过的105号步战车前整齐列队，举行“缅怀维和英烈，忠实履行使命”纪念仪式。中国驻南苏丹大使华宁、使馆武官王泽平、联南苏团北战区司令敖毅、中国赴南苏丹（朱巴）维和步兵营营长丁鸿等代表依次向烈士遗像献花，全体人员默哀，表达对烈士的崇高敬意与深切哀思。

华宁表示：“英魂已逝，浩气长存。我们每一位在南同胞，都要继承烈士遗志，发扬忠诚守纪、英勇奉献的维和精神，立足本职工作，为促进南苏丹和平进程、深化中南友好合作，做出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。”

2016年7月10日，南苏丹政府军与反政府武装在首都朱巴爆发武装冲突，双方激烈交火。中国第二批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营105号轮式步战车在执行任务途中不幸被炮弹击中，维和战士李磊、杨树朋壮烈牺牲。6年来，每当清明时节，维和官兵都会在此整齐列队，举行祭奠仪式，表达对烈士的沉重悼念。

仪式结束后，营长丁鸿带领官兵绕行瞻仰105战车并说道：“作为两位烈士的战友，我们有责任、有义务讲好英雄故事，传承英雄精神，让更多的人了解他们，学习他们。维和步兵营全体官兵定将继承先烈遗志，争做时代先锋，为忠实履行维和使命，推动南苏丹和平事业做出更大贡献。”

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