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第二十五批赴刚果(金)维和工兵分队举行祭奠付清礼烈士仪式

2022年04月04日18:06 | 来源：人民网-国际频道
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仪式现场。中国第二十五批赴刚果（金）维和工兵分队供图
仪式现场。中国第二十五批赴刚果（金）维和工兵分队供图

人民网约翰内斯堡4月4日电 （记者闫韫明）清明节前夕，我第二十五批赴刚果（金）维和工兵分队在刚果（金）基伍湖畔“中国半岛”营区隆重举行祭奠英烈仪式，深切缅怀为人类和平事业献出宝贵生命的付清礼烈士。

2003年5月3日，中国第五批赴刚果（金）维和工兵分队战士付清礼在保养装备时因突发疾病抢救无效不幸牺牲，年仅26岁。

为纪念这位伟大的国际维和战士，维和工兵分队的官兵在“中国半岛”的基伍湖畔为付清礼烈士立碑，这里也成为历批维和分队的爱国主义教育基地。

“我们将永远铭记先烈的英雄事迹，以先烈为榜样。”“为世界和平而牺牲，光荣且伟大！”“向先烈致敬，我辈当自强！”……在“清明思故人，蓝盔寄哀思”交流活动中，官兵们纷纷说出了自己对英雄的心里话。

维和官兵们纷纷表示，要发扬烈士不畏牺牲的精神，把爱国之情、报国之志化作实际行动，以更严的作风，更高的标准，更好的形象，完成好各项维和任务，向党的二十大献礼。

(责编：于洋、吴成良)

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