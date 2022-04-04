新华社圣何塞4月3日电（记者范小林）哥斯达黎加最高选举法院3日晚宣布，根据对当天举行的总统选举第二轮投票98%选票的统计结果，哥经济学家、社会民主进步党候选人罗德里戈·查韦斯获得52.85%的选票，赢得总统选举。

查韦斯在获胜后表示，他将团结所有人共同克服面临的困难，增加就业，降低生活成本，消除贫困。

查韦斯的竞争对手、民族解放党候选人、前总统菲格雷斯已承认败选，他获得了47.15%的选票。据哥最高选举法院统计，第二轮总统选举的投票率为56.9%。

查韦斯现年60岁，曾在现政府中短暂担任财政部长。此前近30年间，他一直在世界银行工作，曾任世行驻印度尼西亚代表处首席代表。查韦斯当选后面临重振哥国内经济的重任。哥经济虽然从新冠肺炎疫情的影响中开始恢复，但目前仍面临高财政赤字和外债、高失业率和贫困率压力。

在2月6日举行的首轮总统选举投票中，菲格雷斯以27.3%的得票率居首位，查韦斯得票率为16.7%，位列第二。根据哥法律，在总统选举第一轮投票中如果没有候选人获得40%以上的选票，则得票最多的两名候选人进入第二轮投票。在第二轮投票中获得简单多数的候选人将最终胜出。

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