新华社英国柴郡4月3日电（记者杜鹃）中国驻英国曼彻斯特总领事郑曦原3日与部分英国共产党党员在英格兰西北部柴郡举行活动，纪念《共产党宣言》第一个英文译本的翻译家海伦·麦克法兰。

在清明节前夕举行的这一纪念活动中，中英代表向麦克法兰的墓碑敬献了鲜花，英方代表介绍了麦克法兰的生平与主要事迹。

麦克法兰（1818年-1860年）是英国记者和评论家。1848年2月，用德文写成的《共产党宣言》在伦敦出版。1850年，由麦克法兰翻译的《共产党宣言》英文版本公开发表。

当天参加活动的英共人士评价说，由麦克法兰翻译的《共产党宣言》英文译本极大地促进了马克思主义的广泛传播。英国共产党国际书记凯万·纳尔逊告诉新华社记者，麦克法兰翻译的《共产党宣言》英文译本对英国当时的工人运动产生了重要影响。

纳尔逊还表示，马克思主义在英国社会中依然发挥着重要作用，指导人们更好地理解当今社会中存在的不平等问题。他赞扬中国近年来的发展成就，高度评价中国共产党和中国政府在提高中国人民生活水平和帮助其他国家发展方面做出的成绩。

郑曦原说，麦克法兰女士是马克思和恩格斯的亲密战友，《共产党宣言》第一个英文译本的诞生对国际共产主义运动产生了深远影响。“我们今天纪念她具有重要现实意义。”

(责编：于洋、杨牧)