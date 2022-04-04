本报记者 张朋辉

联合国人权理事会第四十九届会议2月28日至4月1日在瑞士日内瓦举行。会议期间，中国代表团通过大会发言、举办视频边会等多种形式讲述中国人权故事，宣介中国人权理念，倡导人权对话合作，为广大发展中国家仗义执言，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，以实际行动促进全球人权事业健康发展，推动构建人类命运共同体。

宣介中国人权理念，倡导人权对话合作

中国代表团在人权理事会多次发言，介绍中方立场主张，回击美西方一些人散布的虚假信息，得到国际社会广泛支持。

2月28日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席联合国人权理事会第四十九届会议高级别会议并致辞。他表示，促进和保护人权是各国的共同事业。中方主张做保护人权的真正践行者、人民利益的忠实守护者、共同发展的积极贡献者、公平正义的坚定维护者。中国将坚定不移走顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，坚持以人民为中心的人权理念，不断发展全过程人民民主，促进全体人民共同富裕，在更高水平保障中国人民的人权。中国将继续积极参与联合国人权事务，发出中国声音，作出中国贡献。

4月1日，联合国人权理事会第四十九届会议通过中国和巴基斯坦、埃及、南非、玻利维亚共同提交的促进和保护经济、社会、文化权利和消除不平等问题决议，66国参加共提。决议对新冠肺炎疫情使全球发展出现倒退、贫困现象增多、国家内部和国家之间不平等加剧表示严重关切；呼吁各国最大限度利用现有资源，促进和保护经济、社会、文化权利，对公共卫生、教育、社会保障、粮食等领域进行投资，避免增加弱势群体的经济负担；呼吁各方加强国际团结，以人民为中心，采取包容性措施应对疫情并推进疫后复苏，确保疫苗、药品公平可及；鼓励国际金融机构避免采取可能妨碍经社文权利的紧缩政策，并向经社文权利项目提供优惠贷款、援助和支持；呼吁人权高专办加强在经社文权利方面的工作，向各国提供有效帮助。决议还欢迎有助于落实2030年可持续发展议程的发展倡议。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭在代表提案国介绍决议草案时表示，新冠肺炎疫情给各国特别是发展中国家经济社会发展带来前所未有的挑战，进一步彰显多边人权机制加强经社文权利工作的重要性，国际社会应加大对经社文权利投入。人权理事会应倾听各国特别是发展中国家呼声，回应各国人民特别是弱势群体期待，帮助他们更好享有经社文权利，消除不平等。

联合国人权理事会第四十九届会议开幕前及举办期间，中国常驻联合国日内瓦代表团举办了多场视频交流会。在“人民至上：新疆是个好地方”视频交流会上，多位中国新疆干部群众代表通过视频连线讲述了新疆各地坚持人民至上、帮助各族人民创造美好生活的动人故事。在“香港明天更美好”主题视频会议上，来自中国香港各界人士结合自身经历，介绍香港国安法颁布实施、香港选举制度修改完善给香港带来的积极变化。多国常驻代表和高级外交官参加了视频会议，表示涉疆、涉港事务纯属中国内政，外界不得干涉。

为发展中国家仗义执言，维护国际公平正义

在人权问题上，中国为发展中国家仗义执言，支持发展中国家维护自身利益，反对西方国家将人权问题政治化、干涉发展中国家内政，敦促美国等停止侵害别国人权，尊重别国人民自主选择的人权发展道路。

3月7日，陈旭在联合国人权理事会第四十九届会议关于斯里兰卡的互动对话中发言，赞赏斯里兰卡政府积极促进和保护人权，反对干涉斯里兰卡内政。陈旭表示，作为友好邻邦，中方真诚希望斯里兰卡保持政治稳定、民族团结和国家统一。中方赞赏斯里兰卡政府积极促进和保护人权，在推动经济社会发展方面取得显著进展，推进和解与重建取得重要成就。

3月16日，陈旭在联合国人权理事会第四十九届会议上代表60余国做共同发言，呼吁实现全球疫苗公平分配。陈旭表示，我们欢迎联合国大会召开新冠疫苗高级别会议，呼吁各国将保障人民的生命权、健康权放在首位，坚持疫苗作为全球公共产品的第一属性，确保疫苗公平分配，加快推进接种速度，弥合国际“免疫鸿沟”。

3月18日，联合国人权理事会第四十九届会议举行关于叙利亚问题的讨论。中国代表表示，叙利亚问题延宕至今，充分说明外部干涉、挑动对抗、施压制裁只会给一国人民带来深重苦难。国际社会应从中吸取深刻教训。叙利亚的主权、独立、统一和领土完整，叙利亚人民的生存权和发展权必须得到切实尊重和保障。美、英等对叙利亚实施大量非法单边强制措施，造成严重的人权和人道主义危机。美、英等必须对空袭造成叙利亚平民伤亡的所有事件进行公正调查并追究相关人员责任，解除对叙利亚的非法单边强制措施，停止掠夺叙利亚资源。

3月18日，联合国人权理事会第四十九届会议举行关于委内瑞拉问题的讨论。中国代表发言，敦促美国停止侵犯委内瑞拉人民人权。中国代表表示，一个国家人权事业的发展必须立足于本国国情和人民需求。我们赞赏委内瑞拉政府为促进和保护人权所做努力和取得的成就，尊重委内瑞拉人民自主选择的人权发展道路。人权理事会工作应遵循公正、客观、非政治化、非选择性等原则，各方应开展建设性对话与合作，不能将人权当作干涉别国内政甚至进行政权更迭的工具。

敦促美西方正视自身问题，停止侵害人权行为

针对美西方国家长期存在的人权痼疾，中国与广大发展中国家代表发出正义呼声，敦促相关国家正视自身问题，停止侵犯人权行为，呼吁人权理事会、人权高专办在内的多边人权机构就此采取行动。

3月7日，联合国人权理事会就联合国人权事务高级专员巴切莱特阿富汗问题报告举行互动对话。中国代表在会上发言，阐述中方在阿富汗问题上立场，敦促美国以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。

3月11日，中国代表在人权理事会第四十九届会议与酷刑问题特别报告员对话时发言，对美国严重的警察暴力和酷刑问题表示关切。中国代表表示，美国包括私营监狱在内的各类拘留场所酷刑、虐待、暴力事件频发，关塔那摩监狱系统性虐囚和酷刑更是臭名昭著。中方呼吁酷刑问题特别报告员加大对美国上述侵犯人权行为的关注，敦促美切实解决有关问题。

3月16日，中国代表在联合国人权理事会第四十九届会议与联合国秘书长儿童与武装冲突问题特别代表对话时发言，呼吁人权理事会关注美国、英国、澳大利亚等西方国家在阿富汗杀害儿童的罪行。

3月18日，在联合国人权理事会第四十九届会议期间，中国和委内瑞拉在日内瓦共同举办“美国、加拿大、澳大利亚对土著人权利的系统性侵犯”主题视频边会。会上播放了美国对印第安人实施种族灭绝的纪录片《灭族之恨》。来自澳大利亚和加拿大的原住民代表表示，美国、加拿大、澳大利亚必须正视历史罪行，承认和保障土著人应得的权利。

3月22日，联合国人权理事会第四十九届会议举行同少数群体问题特别报告员对话，中国代表发言敦促美国切实保护少数群体权利。

3月28日，中国代表在联合国人权理事会第四十九届会议发言，揭露美国对印第安人犯下种族灭绝罪行，呼吁人权理事会等多边人权机构对美国的种族灭绝罪行采取行动。中国代表强调，美国对印第安人的种族灭绝罪行必须受到彻底调查和问责，印第安受害者及其后裔应得到赔偿。美国应改变侵犯印第安人权利的法律和政策。包括人权理事会、人权高专办在内的多边人权机构应就美国种族灭绝问题采取行动。

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