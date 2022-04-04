新华社北京4月3日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部网站3日通报说，俄军当天上午使用导弹摧毁了乌克兰南部城市敖德萨附近的1座炼油厂和3座燃料储存设施。同日，乌克兰南方空军司令部公共关系处在社交媒体发文称，俄海军当天发射的两枚巡航导弹被乌克兰防空导弹部队击落。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3日说，俄武装部队使用高精度海基和空基导弹对敖德萨附近的1座炼油厂和3座燃料储存设施进行了攻击，这些设施为尼古拉耶夫方向的乌军提供了燃料。乌克兰政府官员3日早些时候说，敖德萨市当天上午遭导弹袭击，致多地发生火灾，部分袭来的导弹被防空部队击落。

——乌克兰南方空军司令部公共关系处3日在社交媒体发文称，俄海军当天上午发射的两枚巡航导弹被位于乌克兰南部的乌防空导弹部队击落，被击落的导弹分别落在了敖德萨州和尼古拉耶夫州。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3日在接受俄罗斯第一频道直播节目采访时表示，俄总统普京和乌克兰总统泽连斯基只会在两国间达成具体书面文件后举行会晤。“普京从未拒绝（同乌克兰总统会面），为使（两国总统会晤）成行，两国代表团必须首先形成一份具体的书面文件，而不是一系列想法。”佩斯科夫还表示，俄罗斯将实现特别军事行动的所有目标。

——俄罗斯谈判代表团团长、总统助理梅金斯基3日介绍说，4月1日和2日俄乌双方围绕两国协议草案文本进行了远程谈判，有关工作将在下周一继续。梅金斯基表示，他不同意乌克兰谈判代表团成员、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚在协议草案问题上的乐观态度，并指出，俄罗斯关于克里米亚和顿巴斯地位的立场保持不变。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3日在接受俄罗斯第一频道直播节目采访时表示，使用卢布支付俄罗斯天然气的相关政策未来也将适用于其他商品的出口。他强调，使用卢布进行天然气结算是为保障俄罗斯贸易安全，而非“惩罚某人”。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3日通报说，自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军125架战机、88架直升机、383架无人机、221套防空导弹系统、1903辆坦克和其他装甲车辆、207台多管火箭炮、805门野战火炮和迫击炮以及1781辆特种军用车辆。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌第一副总理、经济部长尤利娅·斯韦丽坚科3日在社交媒体发文称，受冲突影响，3月份乌克兰出口额比2月份减少近一半，进口额减少70%，其中农产品出口因港口封锁遭遇严重下滑，仅为2月出口量的四分之一。斯韦丽坚科强调，当前启动春季耕种和国家恢复物流工作是稳定经济的基础。（参与记者：黄河、李东旭、李铭）

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