韩国学生在新媒体课堂。人民网 杨帆摄

人民网首尔4月1日电 （周玉波、杨帆）韩国科学技术信息通信部针对1万个韩国家庭展开了关于智能手机使用情况的调查，结果显示，去年调查对象中有24.2%过度依赖智能手机，同比增长0.9%。在过度依赖智能手机的人群中，10-19岁的青少年占比最高，达37%，其次是3-9岁的儿童，占比为28.4%。调查机构分析指出，新冠疫情的长期化改变了人们的生活方式，外部活动减少，看电影、看电视和玩电子游戏的时间变长，导致了过度依赖智能手机的用户比例增加。

2020年1月，韩国报告了首例新冠病毒确诊病例，此后随着疫情的扩散，韩国教育部开始分批次推行在线教育课程。自2020年春季学期起，韩国小学、初中、高中逐渐以网课的形式进行教学，在线上课成为常态。两年来，韩国经历了四轮新冠大流行，疫情缓和时，不少学校曾尝试过小范围恢复线下授课，但网课始终占很大比例。2021年5月，韩国副总理兼教育部长俞银惠宣布，将在9月份推动学生全面返校上课。她强调，新冠疫情长期化对学生的学习产生了负面影响，因此推动学生全面返校势在必行。首尔一所公立小学的老师刘某告诉记者，疫情期间学生们都习惯了上网课，和电子产品接触的机会更多了，加上很多孩子缺乏自制力，业余时间也没有其他活动，变得更依赖智能手机几乎是“无法避免的”。

去年11月底，随着疫苗接种率突破70%，韩国各级学校全面恢复线下教学。今年2月以来，韩国日增新冠确诊病例屡创新高，平均每天有数十万人被感染，但3月新学期伊始，教育部仍坚持推进学生正常返校上课。统计数据显示，近一周，全韩超过35万名学生确诊新冠。各学校在教育部的指导下，根据学生确诊比例，灵活调整授课方式，增强校内防疫，“把学生留在学校”仍是主要目标。

教育学专家周曦向记者表示，远程上课和返校上课确实有很大不同，学生与老师及学生之间的互动方式、互动程度在二维世界和三维世界差异明显。尤其是对于自制力比较差的学生来说，返校上课有助于他们重新养成良好的学习习惯。但周曦强调说，“返校上课”不一定是解决青少年对手机过度依赖的良药，如何引导孩子正确看待电子产品和网络，而不是一味地限制和否定，才是教育从业者和家长应该考虑的。

韩国“新媒体英语”学院创始人金到炫也有相似的观点，他在接受记者采访时表示，很多家长看到孩子长时间使用电子产品时会感到很焦虑，尤其是疫情暴发后，孩子上课、娱乐都离不开网络，这到底会不会影响学习是很多家长担心的问题。金到炫从多年的实践教学经验中体会到，视电子产品和网络为“洪水猛兽”的观点不可取，因为对于“网络原住民”来说，互联网就是现实世界的延伸，孩子们的社交话题离不开各种游戏、有趣的视频等，这和上一代童年时会讨论新玩具和电视剧是一样的。想要从根本上解决“过度依赖”，就要从孩子的角度出发，分析为什么他（她）们会形成这种依赖，真正了解他们到底在用手机做什么，才能“对症下药”。金到炫举例说，很多孩子能在游戏中获得发现问题和解决问题的能力，比如说建造一栋房子甚至是一个村庄，需要考虑哪些要素，在没有其他人帮助的情况下，孩子只能独立思考，不断试错，直到成功。“选择合适的游戏、带孩子体验编程、一起看有趣的视频，这些都是帮助孩子提高信心、开阔眼界的方法，也更符合当下的趋势，因为担心‘依赖’就矫枉过正也不可取。”金到炫说。

3月31日，韩国启动了5至11岁儿童新冠疫苗接种。虽然“远程授课”也许会成为“过去式”，但两年间的网课已经改变了青少年的学习习惯。后疫情时代的教育中，电子产品和网络将扮演怎样的角色，仍值得深思。

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