人民网联合国3月16日电 （记者李晓宏）当地时间3月16日，中国常驻联合国代表团和欧盟常驻联合国观察员团在联合国妇女地位委员会第66届会议期间，共同举办妇女与生物多样性保护问题的视频研讨会。

中国常驻联合国代表张军、欧盟常驻联合国观察员斯库格、联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛出席并致开幕辞。北京大学生命科学学院教授、山水自然保护中心创始人吕植、联合国妇女署政策司司长亨德里克、荷兰非政府组织代表范德沃担任主讲嘉宾。希腊、马耳他、葡萄牙、西班牙、芬兰、斯里兰卡、尼加拉瓜、沙特、埃及、摩洛哥等10多国大使及联合国机构、非政府组织等近百名代表与会。

张军在开幕辞中指出，2021年10月，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议在中国昆明成功举行。大会通过的《昆明宣言》，强调了妇女在保护生物多样性问题上的重要作用。

张军表示，早在1995年，第四次世界妇女大会就将“妇女与环境”列入《北京行动纲领》的重大战略目标。在应对气候变化、物种流失的严峻挑战时，全面认识和探讨性别与生物多样性之间的关联性，将性别因素纳入保护生物多样性的各个方面，对于推进性别平等、实现绿色发展和生态文明建设具有重要意义。

张军强调，在中国，生态文明建设中的“她力量”日益强大。中国妇女积极参与生态环境治理，以女性独特视角为政府决策建言献策；中国妇女积极践行绿色发展理念，通过绿色农业、乡村旅游、电子商务等摆脱贫困、勤劳致富，让绿水青山成为金山银山；中国妇女积极投身绿色国际合作，同各国妇女共同推动绿色复苏。

张军表示，让每位妇女摆脱贫困、实现发展是最基本的人权。近年来，中国政府结合各地生态资源特色，通过开展生物多样性保护等项目，增加妇女收入，提高女性地位，保障女性权利。近1亿脱贫人口中，妇女约占一半。中国还在13个国家建立中外妇女培训中心，帮助更多妇女平等参与经济社会发展，平等享有发展成果。

张军强调，习近平主席在第76届联大一般性辩论上提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。在这一过程中，女性的声音应被听到，女性的参与必不可少，女性的贡献更值得期待。

张军指出，当今世界，全球性挑战层出不穷。中欧作为维护世界和平的“两大力量”、促进共同发展的“两大市场”、推动人类进步的“两大文明”，有责任、有能力加强合作。中欧应将发展放在优先位置，共同推动落实2030年议程；应携手应对气候变化、加强生物多样性保护，推动COP15第二阶段会议取得积极成果；应共同助力妇女全面发展，同发展中国家开展三方合作，推动将性别平等、妇女赋权落到实处。中方愿继续同欧方及欧盟成员国加强协调，维护《联合国宪章》宗旨原则，维护多边主义，推动联合国在应对全球性挑战中作出更大贡献。

会议讨论深入，气氛热烈。与会各方积极评价中国妇女参与生态文明建设的有益实践和积极成就，强调这为应对气候变化、加强生物多样性保护树立了榜样。

欧盟常驻联合国观察员斯库格表示，期待同中国常驻团延续在妇女领域密切合作的友好传统，深入探讨性别与生物多样性之间的关联性，共同助力实现性别平等，应对气候变化等全球性挑战。《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛表示，期待同中、欧加强合作，共同推动COP15第二阶段会议取得积极成果。

北京大学生命科学学院教授、山水自然保护中心创始人吕植讲述了在中国各地开展生物多样性研究与保护的经历，表示妇女既是生物多样性保护的贡献者，也是受益者。绿水青山，就是帮助妇女脱贫解困的“金山银山”。联合国妇女署政策司司长亨德里克表示，保护生物多样性应鼓励妇女参与、尊重妇女意见，充分发挥妇女的领导力、创造力。荷兰非政府组织代表范德沃表示，应充分调动政府、企业、高校和民间社会资源，鼓励女性特别是农村妇女全面参与生物多样性保护。

各国大使及各界代表积极参与互动讨论。希腊、马耳他、葡萄牙、西班牙、芬兰常驻代表发言介绍本国在促进性别平等和保护生物多样性领域所作努力。斯里兰卡、尼加拉瓜常驻代表表示，中方为广大发展中国家加强生态环境保护和实现疫后经济复苏提供了新思路。沙特、埃及、摩洛哥等国大使感谢中方分享在妇女和生物多样性保护领域的经验做法，期待同中方加强合作。

各方一致认为，促进性别平等、推动妇女赋权、加强生态保护是实现可持续发展的重要基础。国际社会应进一步落实《北京宣言》和《行动纲领》，加强国际发展合作，以COP15第二阶段会议为契机，强化生态环境保护，保障妇女福祉，推动落实2030年议程。

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