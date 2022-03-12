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第16届世界华商大会将于2023年在泰国曼谷举办

2022年03月12日15:24 | 来源：人民网-国际频道
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世界华商大会会旗交接仪式现场。泰国中华总商会供图

人民网曼谷3月12日电 （记者孙广勇）12日，世界华商大会秘书处、新加坡中华总商会举办世界华商大会会旗交接仪式。世界华商大会召集人组织代表、新加坡中华总商会会长黄山忠和香港中华总商会永远名誉主席蔡冠深向第16届世界华商大会主办机构、泰国中华总商会主席林楚钦移交世界华商大会会旗。世界华商大会顾问委员会成员领导、代表和各国华商领袖等在线参加仪式。

第16届世界华商大会将由泰国中华总商会于2023年5月在泰国曼谷举办。泰国中华总商会主席林楚钦在会旗交接仪式上发表致词，并播放了泰国中华总商会宣传推介视频，向全球华商发出邀请“2023年，泰国欢迎您！”。

林楚钦表示，两年多来，全球疫情蔓延，国际局势变幻，对世界经济造成了巨大影响，对华商的发展带来了冲击。泰国中华总商会作为第16届世界华商大会主办机构和世界华商大会召集人组织之一，将责无旁贷地为疫情下世界华商事业的持续发展搭建新平台，探讨如何在危机中把握新机遇，在新时期推动世界华商国际化、多元化合作，促进泰国与世界各国商贸、投资的互联互通。

(责编：于洋、常红)

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