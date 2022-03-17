新华社德黑兰3月17日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬16日说，伊核问题谈判达成最终协议需要美国采取现实行动且不再节外生枝。

据伊朗外交部网站消息，阿卜杜拉希扬16日晚与英国外交大臣特拉斯通电话时说：“达成一个良好且持久的协议需要美国采取现实行动并不再提出新的虚假要求。如果伊朗的所有红线都得到尊重，伊朗就准备好达成最终协议。”

阿卜杜拉希扬在16日早些时候举办的外国驻伊朗使节招待会上说，美国已经接受了伊朗在维也纳会谈中提出的四项主要要求中的两项。如果华盛顿对另外两项要求作出积极回应，他将前往维也纳签署协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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