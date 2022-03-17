新华社乌鲁木齐3月17日电（记者于涛）联合国人权理事会第49届会议“新疆的人权进步与各族人民的幸福生活”主题云上边会16日在乌鲁木齐市举行。会议由中国人权研究会主办。来自中国、俄罗斯、巴基斯坦、古巴等国家的多位专家学者通过现场或网络视频方式发言，讲述了新疆社会稳定、经济发展、人权事业不断进步的真实情况，驳斥少数西方国家污蔑抹黑新疆人权状况的不实之词。中国常驻联合国日内瓦代表团公使蒋端在线参会。

西南政法大学人权研究院执行院长张永和表示，通过考察调研了解到，新疆根本不存在美西方反华势力杜撰的“强迫劳动”问题。因为工资待遇高、福利待遇好，南疆农牧区很多少数民族富余劳动力自愿选择外出务工。外出务工产生的积极影响包括：开阔视野、增加家庭收入、提升妇女地位、提升子女教育水平，同时也使务工人员自身及子女的发展空间更为广阔。很多参与务工的少数民族群众也带动了身边的朋友和亲戚外出就业，起到了模范带头作用。

中国人民大学国学院教授、俄罗斯学者索罗宁说，从自己的教学感受来看，新疆近年来大力发展基础教育，为国家培养了大量人才。教育的可及性是人幸福生活的关键条件，也是人权的基本要素之一。

清华大学研究员、巴基斯坦学者明竺说，当前，新疆落实了一系列维护劳动者权利、加强职业技能培训、促进多民族共同繁荣的举措，各族人民安居乐业，这些都是粉碎西方无端指控最强有力的证据。

中国人民大学国际关系学院博士研究生、古巴学者王少聪说，美国在人权问题上一贯奉行双标，习惯利用所谓人权问题来打击他们所谓的对手。美国对中国取得的成就感到焦虑，担心自己的国际地位被取代，于是以所谓新疆人权问题干涉中国内政、干扰中国发展。

新疆大学法学院副院长艾尔肯·沙木沙克说，近年来，新疆扎实推进稳就业、保就业等惠民工程，各族劳动者通过体面劳动大幅提高生活质量。新疆各族劳动者的就业保障及其实践，既符合中国宪法法律，也符合国际劳工组织的劳工保护和人权保障标准。

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