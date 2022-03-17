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中国代表60余国在联合国人权理事会呼吁实现全球疫苗公平分配

2022年03月17日20:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月17日电 （记者张朋辉）3月16日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在联合国人权理事会第49届会议代表60余国做共同发言，呼吁实现全球疫苗公平分配。

陈旭表示，新冠肺炎疫情已延宕两年。在国际社会共同努力下，全球疫苗接种取得显著进展，但目前全球疫苗分配不均、接种不平衡的问题仍十分突出，我们离世界卫生组织计划今年年中为全球70%的人接种疫苗的目标还相距甚远。“疫苗鸿沟”成为当前战胜疫情最大阻碍，低收入国家只有5%的人口完全接种疫苗，同高收入国家的疫苗接种率差距悬殊，这将进一步加剧全球不平等。

陈旭表示，我们欢迎联合国大会召开新冠疫苗高级别会议，呼吁各国将保障人民的生命权、健康权放在首位，坚持疫苗全球公共产品的第一属性，确保疫苗公平分配，加快推进接种速度，弥合国际“免疫鸿沟”。我们希望国际社会本着团结合作精神，发挥多边机制作用，加大对发展中国家帮助，提高疫苗和其他卫生产品在发展中国家特别是最不发达国家的可及性和可负担性。我们支持各国加强对变异病毒的研究和药物研发合作，筑牢多层次抗疫防线，共同携手战胜疫情。

(责编：王禹蘅、常红)

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