新华社北京3月17日电（记者成欣、伍岳）针对近期日本国内一些政治势力在乌克兰问题上借题发挥，企图浑水摸鱼搞强军扩武，外交部发言人赵立坚17日表示，世界反法西斯战争胜利成果应切实得到尊重和遵守，日方应深刻反省历史，坚持走和平发展道路。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本首相岸田文雄在16日举行的记者会上就俄乌冲突表示，国际社会必须保持团结，日方也将要求中国采取负责任的行动；此外，俄乌冲突发生后，日本政府已宣布多项对俄制裁措施，岸田首相称南千岛群岛是“日本固有领土”“被俄罗斯非法占据”，考虑通过修改《国家安全保障战略》全面强化日防卫力量。中方对此有何评论?

赵立坚表示，在乌克兰问题上，中方一直致力于劝和促谈，为化解当前危机提出中方倡议，为推动局势降温作出积极努力。中方的立场是客观、公正和建设性的，无可非议。

赵立坚说，由于近代日本军国主义有过对外侵略历史，日本的军事安全动向一直备受亚洲邻国和国际社会关注。近期日本国内一些政治势力在乌克兰问题上借题发挥，刻意渲染外部威胁，企图浑水摸鱼搞强军扩武。“我们要正告日方，世界反法西斯战争胜利成果应切实得到尊重和遵守。日方应深刻反省历史，汲取历史教训，尊重亚洲邻国安全关切，坚持走和平发展道路，多做有利于促进地区和平稳定的事，而不是相反。”

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