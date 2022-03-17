新华社巴黎3月17日电（记者徐永春）俄裔法国作家安德烈·马基涅日前接受法国《费加罗报》专访时说，要实现欧洲和平应结束北约和欧洲军事化，欧洲国家应与俄罗斯共同构筑欧洲和平愿景。

马基涅指出，北约1999年在未经联合国安理会授权的情况下轰炸南联盟，这给俄罗斯及其领导人留下深刻的记忆；顿巴斯地区冲突持续8年之久，造成大量人员伤亡，西方政界和媒体对此默不作声；美国试图在中亚国家设立军事基地，“这令俄罗斯感觉遭到包围”。

马基涅直言，俄欧关系曾经历“蜜月”。然而，欧洲一些前社会主义国家加入北约，还出现反俄情绪；美国人在东欧地区加强军事部署。在此背景下，俄方对西方态度逐渐强硬。在俄方看来，“欧洲成为美国附庸”，美国保留“已无存在必要”的北约只是为了构建单极世界。

马基涅警告说，在他看来，一个强大的欧洲应更为灵活、包容，欧洲和俄罗斯应共建和平的欧洲。“欧洲大陆充满生机，必须得到保护。不幸的是，有人更愿意采取与这个提议相反的立场，这样做必定带来毁灭，势必没有赢家。”

今年64岁的马基涅2016年当选法兰西学院院士，其作品曾获法国龚古尔文学奖，在法国文化界具有一定影响力。

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