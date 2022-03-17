新华社北京3月17日电 题：美对台军售是在“抱薪玩火”

新华社记者

美台日前正式签署金额为69.9亿元新台币的“野战信息通信系统”军售案。另据台当局表示，接下来美方还会继续宣布对台军售。中方坚决反对美国向中国台湾地区出售武器，反对美台军事联系等任何形式的官方往来。美方做法严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系和台海和平稳定，是在“抱薪玩火”。

一段时间以来，美台军事勾连动作不断。当前两岸关系紧张严峻，台海和平稳定风险升高，根源就在于民进党当局勾连外部势力不断进行谋“独”挑衅，美方出于“以台制华”目的频频操弄涉台议题。美方持续进行对台军售，在紧张严峻的形势上不断拱火浇油，是对地区和平稳定极其不负责任的行为，引发国际社会广泛担忧。美国《防务新闻》周刊网站曾刊登美国凯托学会高级研究员特雷弗·思罗尔等专家的文章称，美国政府应停止对台军售，避免加剧在台海制造紧张局势，对台军售增加了因台湾问题而爆发冲突的风险。

美方不断对台军售凸显美方言行不一，政治信誉堪忧。1982年8月17日，中美专门就美售台武器问题发表联合公报，美国政府在公报中承诺逐渐减少并最终停止售台武器。2009年和2011年发表的中美联合声明重申，“互相尊重主权和领土完整这一根本原则是指导中美关系的中美三个联合公报的核心”，“美方表示遵守中美三个联合公报的原则”。美国政府高官近期也在不断重申坚持一个中国政策，不支持台湾“独立”。事实表明，美方说一套做一套，公然违背诺言而毫无心理负担，最终伤害的是美国政府的政治信誉和整个国家的国际声誉。

正所谓无利不起早，美方如此热衷于对台军售，因为这是一笔“大生意”。美方通过对台军售，在打“台湾牌”搞“以台制华”的同时，不断消费台湾，赚得盆满钵满。岛内网友对此心明眼亮，纷纷表示，军售是“专买美国不要的垃圾当宝”“骗台湾人的钱”“加紧掏空台湾”……实际上，对台军售只是美国通过鼓动对抗大发战争财的缩影。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所日前发布的全球军售趋势报告显示，2017年至2021年间全球武器交易量比前一个五年有所下降，但同期美国海外军售却大幅上升。

台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，主权和领土完整事关国家核心利益。在这个重大原则问题上，中国绝无可能妥协退让。对此任何势力都不要心存侥幸。美方必须认清对台军售的高度敏感性和严重危害性，不要在打“台湾牌”的路上执迷不悟，慎重妥善处理涉台问题，停止售台武器和美台军事联系，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

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